Утром во вторник, 18 октября, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога; несколько городов подверглись обстрелам, сообщают украинские СМИ.
Власти Украины сообщили о новых обстрелах: взрывы прозвучали в Киеве и других городах
Так, три удара были нанесены по объекту инфраструктуры на левом берегу Киева, а два "прилета" по объекту энергообеспечения зафиксированы в Житомире. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Информацию о взрывах в Киеве подтвердил и мэр города Виталий Кличко. По его словам, все службы выехали на место происшествия. "Более подробная информация впоследствии", - указал он.
Кроме того, были нанесены два удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре, из-за чего возник пожар. По словам главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, в результате ударов некоторые районы города остались без водоснабжения и электричества, обесточена одна из насосных станций.
В свою очередь в Харькове под обстрел попал район промышленного предприятия. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, за мять минут произошло две серии взрывов. В городе приостановлена работа метро.
"Медуза" сообщает и о поступившей информации об ударах по Николаеву и Кривому Рогу. По словам главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, ракетные удары в Николаеве пришлись по цветочному рынку и двухэтажному дому, где под завалами нашли тело погибшего.
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