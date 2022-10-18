Власти Украины сообщили о новых обстрелах: взрывы прозвучали в Киеве и других городах

Так, три удара были нанесены по объекту инфраструктуры на левом берегу Киева, а два "прилета" по объекту энергообеспечения зафиксированы в Житомире. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Информацию о взрывах в Киеве подтвердил и мэр города Виталий Кличко. По его словам, все службы выехали на место происшествия. "Более подробная информация впоследствии", - указал он.

Кроме того, были нанесены два удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре, из-за чего возник пожар. По словам главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, в результате ударов некоторые районы города остались без водоснабжения и электричества, обесточена одна из насосных станций.

В свою очередь в Харькове под обстрел попал район промышленного предприятия. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, за мять минут произошло две серии взрывов. В городе приостановлена работа метро.

"Медуза" сообщает и о поступившей информации об ударах по Николаеву и Кривому Рогу. По словам главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, ракетные удары в Николаеве пришлись по цветочному рынку и двухэтажному дому, где под завалами нашли тело погибшего.