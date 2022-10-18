В этом году жители Латвии отдали мошенникам более 8 млн евро

По состоянию на конец сентября текущего года сумма денежных средств, выманенных через различные виды мошеннических схем и собственноручно подтвержденные платежи, оценивается в 8,1 млн евро, при этом предотвращено хищение средств на сумму 3,7 млн евро, говорится в сообщении.

В период с 1 июля по конец сентября, то есть в третьем квартале этого года, люди были обмануты на 3,2 млн евро, тогда как в прошлом году мошенники в общей сложности выманили 11,1 млн евро.

Данные ассоциации показывают, что за девять месяцев 2022 года в четырех крупнейших банках Латвии было совершено 3 605 случаев мошенничества, а 2 893 случая мошенничества было предотвращено.

За девять месяцев этого года в четырех крупнейших латвийских банках было выявлено 1337 случаев телефонного мошенничества, в результате которых было украдено 1,277 миллиона евро. Также было выявлено 1327 случаев инвестиционного мошенничества с хищением 3,454 млн евро и 941 случай других видов мошенничества с хищением 3,414 млн евро.