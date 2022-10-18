По последним данным Ассоциации финансовой отрасли, в конце третьего квартала 2022 года клиенты четырех крупнейших латвийских банков, собственноручно подтвердив платежи, были обмануты более чем на 8 млн евро.
В этом году жители Латвии отдали мошенникам более 8 млн евро
По состоянию на конец сентября текущего года сумма денежных средств, выманенных через различные виды мошеннических схем и собственноручно подтвержденные платежи, оценивается в 8,1 млн евро, при этом предотвращено хищение средств на сумму 3,7 млн евро, говорится в сообщении.
В период с 1 июля по конец сентября, то есть в третьем квартале этого года, люди были обмануты на 3,2 млн евро, тогда как в прошлом году мошенники в общей сложности выманили 11,1 млн евро.
Данные ассоциации показывают, что за девять месяцев 2022 года в четырех крупнейших банках Латвии было совершено 3 605 случаев мошенничества, а 2 893 случая мошенничества было предотвращено.
За девять месяцев этого года в четырех крупнейших латвийских банках было выявлено 1337 случаев телефонного мошенничества, в результате которых было украдено 1,277 миллиона евро. Также было выявлено 1327 случаев инвестиционного мошенничества с хищением 3,454 млн евро и 941 случай других видов мошенничества с хищением 3,414 млн евро.
В то же время за девять месяцев текущего года было предотвращено 977 попыток телефонного мошенничества на сумму 811 500 евро, 1 687 попыток мошенничества с инвестициями на сумму 1,997 млн евро и 229 других попыток мошенничества на сумму 905 200 евро.
"Опыт показывает, что самым популярным случаем финансового мошенничества в Латвии по-прежнему остается инвестиционное мошенничество, к которому призывают мошенники, выдавая себя за инвестиционных брокеров или банковских служащих, а также размещаемая в интернете реклама, которая ведет на сайты с особо привлекательными инвестиционными возможностями. Также довольно распространенной схемой мошенничества является телефонное мошенничество, при котором преступники пытаются убедить авторизовать платеж или поделиться конфиденциальной информацией, чтобы предотвратить оформление кредита на ваше имя", - говорит Робертс Бирзгалис, начальник отдела ИТ-безопасности банка Citadele, описывая излюбленные приемы мошенников.
Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют не делиться личной информацией, не открывать ссылки, вложения в подозрительные электронные письма, а также не отвечать на призывы к немедленным действиям.
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