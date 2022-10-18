Кариньш: Я хочу убедиться, что узкие экономические интересы не возобладают

Кариньш напоминает, что задача правительства - работать на благо всего общества, а не только узкого круга интересов.

"Я сейчас хочу убедиться, что узкие экономические интересы не возобладают и не начнется обратный ход", - сказал Кариньш.

Он также признал, что одной из причин того, что экономика Латвии не так развита, как в соседних странах, является преобладание узких экономических интересов, которое он не поддерживает.