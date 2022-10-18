Вт, 18.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Кариньш: Я хочу убедиться, что узкие экономические интересы не возобладают

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш: Я хочу убедиться, что узкие экономические интересы не возобладают
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Evija Trifanova/LETA

Нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), работая над созданием новой коалиции, хочет убедиться, что узкие экономические интересы не возобладают. Об этом премьер заявил на Латвийским радио.

Кариньш напоминает, что задача правительства - работать на благо всего общества, а не только узкого круга интересов.

"Я сейчас хочу убедиться, что узкие экономические интересы не возобладают и не начнется обратный ход", - сказал Кариньш.

Он также признал, что одной из причин того, что экономика Латвии не так развита, как в соседних странах, является преобладание узких экономических интересов, которое он не поддерживает.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх