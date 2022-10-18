Нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), работая над созданием новой коалиции, хочет убедиться, что узкие экономические интересы не возобладают. Об этом премьер заявил на Латвийским радио.
Кариньш: Я хочу убедиться, что узкие экономические интересы не возобладают
Кариньш: Я хочу убедиться, что узкие экономические интересы не возобладают
Кариньш напоминает, что задача правительства - работать на благо всего общества, а не только узкого круга интересов.
"Я сейчас хочу убедиться, что узкие экономические интересы не возобладают и не начнется обратный ход", - сказал Кариньш.
Он также признал, что одной из причин того, что экономика Латвии не так развита, как в соседних странах, является преобладание узких экономических интересов, которое он не поддерживает.
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