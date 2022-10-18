В трагической аварии в Вецумниеки в конце прошлой недели погибла юная футболистка из спортивного клуба "Весма", подтвердили порталу TVNET в Латвийской футбольной федерации (ЛФФ).
Подробности трагической аварии в Вецумниеки: погибла юная латвийская футболистка
Напомним, в понедельник стало известно, что в конце прошлой недели в Вецумниеки автомобиль насмерть сбил десятилетнюю велосипедистку.
По предварительной информации, 15 октября в Вецумниеки на автодороге Кекава - Скайсткалне произошло столкновение автомобиля Audi A4 и велосипедистки 2012 года рождения.
TVNET выяснил, что погибшая - молодая футболистка вецумниекского спортивного клуба "Весма" Магдалена Уммере.
"Скорбим после произошедшего в конце недели трагического события в Вецумниеки вместе с клубом "Весма", игроками, тренерами и родителями детей. Соболезнования близким", - написала в Twitter ЛФФ.
Портал RUS TVNET также выражает соболезнования близким девочки и команде "Весма".
Напомним, в ходе проверки водителя алкогольного опьянения у него констатировано не было. Мужчина пояснил стражам порядка, что ехал со скоростью примерно 50-60 километров в час и избежать столкновения было невозможно.
Медики доставили девочку в больницу, где она скончалась утром в воскресенье.
Начат уголовный процесс.
Полиция призывает отозваться очевидцев происшествия или тех, кто может предоставить любую ценную для следствия информацию, а также тех, чьи видеорегистраторы зафиксировали упомянутый случай, позвонив по номеру телефона 63902129 или 26465891.
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