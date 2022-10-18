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С 2023 года в Риге существенно подешевеет проездной на месяц

rus.tvnet.lv LETA
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С 2023 года в Риге существенно подешевеет проездной на месяц
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Рижский трамвай Rīgas satiksme. Иллюстративное фото
Рижский трамвай Rīgas satiksme. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Со следующего года в Риге изменится ассортимент билетов на общественный транспорт, а стоимость месячных билетов будет значительно снижена, сообщил агентству LЕТА заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

Наиболее существенные изменения коснутся месячных билетов. Если сейчас месячный билет стоит 50 евро на все дни месяца, то в дальнейшем он будет стоить 30 евро. Таким образом, Рига уравняет ситуацию со столицами других стран Балтии, где месячный проездной билет в общественном транспорте стоит 28 и 30 евро.

Как сообщил Кирсис, со следующего года будет только один вид месячных билетов и они больше не будут делиться на билеты на рабочие дни и все дни месяца.

Сохранятся и прежние скидки, например, для студентов будет действовать скидка на месячные билеты в размере 50%, и они будут стоить 15 евро.

Также будет введен 90-минутный билет за 1,5 евро, и в это время можно будет пересаживаться на другой общественный транспорт неограниченное количество раз.

Кирсис подчеркнул, что изменения не коснутся тех категорий пассажиров, которым предоставляются 100% скидки. Таким образом, пенсионеры, школьники и люди с ограниченными возможностями и далее смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Кирсис подчеркнул, что, таким образом, сегодня закончилась многомесячная совместная работа по реформированию ассортимента билетов, цель которой - способствовать постоянному использованию общественного транспорта, пойти навстречу лояльным Rīgas satiksme пассажирам, а также упорядочить и упростить ассортимент билетов, который в данный момент слишком велик.

Решение еще должно быть утверждено Рижской думой.

Кирсис также добавил, что работа по реорганизации маршрутов будет продолжена за счет сокращения количества параллельных маршрутов и интенсификации движения общественного транспорта.

Ранее Кирсис сообщал, что в рижском общественном транспорте планируется перейти на временный билет. Это необходимо для содействия пересадке пассажиров с одного вида общественного транспорта на другой, что позволило бы поставщику услуг не создавать такие длинные маршруты, а пассажирам - быстрее добираться до пункта назначения.

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