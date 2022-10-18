С 2023 года в Риге существенно подешевеет проездной на месяц

Наиболее существенные изменения коснутся месячных билетов. Если сейчас месячный билет стоит 50 евро на все дни месяца, то в дальнейшем он будет стоить 30 евро. Таким образом, Рига уравняет ситуацию со столицами других стран Балтии, где месячный проездной билет в общественном транспорте стоит 28 и 30 евро.

Как сообщил Кирсис, со следующего года будет только один вид месячных билетов и они больше не будут делиться на билеты на рабочие дни и все дни месяца.

Сохранятся и прежние скидки, например, для студентов будет действовать скидка на месячные билеты в размере 50%, и они будут стоить 15 евро.

Также будет введен 90-минутный билет за 1,5 евро, и в это время можно будет пересаживаться на другой общественный транспорт неограниченное количество раз.

Кирсис подчеркнул, что изменения не коснутся тех категорий пассажиров, которым предоставляются 100% скидки. Таким образом, пенсионеры, школьники и люди с ограниченными возможностями и далее смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Кирсис подчеркнул, что, таким образом, сегодня закончилась многомесячная совместная работа по реформированию ассортимента билетов, цель которой - способствовать постоянному использованию общественного транспорта, пойти навстречу лояльным Rīgas satiksme пассажирам, а также упорядочить и упростить ассортимент билетов, который в данный момент слишком велик.

Решение еще должно быть утверждено Рижской думой.

Кирсис также добавил, что работа по реорганизации маршрутов будет продолжена за счет сокращения количества параллельных маршрутов и интенсификации движения общественного транспорта.

Ранее Кирсис сообщал, что в рижском общественном транспорте планируется перейти на временный билет. Это необходимо для содействия пересадке пассажиров с одного вида общественного транспорта на другой, что позволило бы поставщику услуг не создавать такие длинные маршруты, а пассажирам - быстрее добираться до пункта назначения.