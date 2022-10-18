Дождались холодов: прогноз синоптиков на среду

Ночью временами пройдет дождь, местами возможны сильные дожди и грозы. Юго-западный ветер от слабого до умеренного сменится на северный, северо-западный, местами на побережье и во время проливного дождя ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.

Днем местами пройдет дождь, будет дуть северный, северо-западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха утром понизится до +3...+8 градусов, а днем повысится лишь на пару градусов.

В Риге ночью временами возможен дождь, днем ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Северный, северо-западный ветер порывами усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью еще составит +10 градусов, а утром и днем понизится до +7...+8 градусов.

Галерея: Осень в Латвии