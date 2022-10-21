Тринити Родман - дочь легенды НБА, которая в 20 лет стала самой богатой футболисткой США

По итогам своего первого сезона в лиге в 2021 году она была признана лучшими новичком NWSL и попала в символическую сборную NWSL.

"Отец был потрясающим атлетом, и его гены передались мне. Но я рада быть Тринити Родман, а не просто дочкой Денниса Родмана. Счастлива, что могу проложить собственный путь, пройти это приключение и стать лучше", - приводит слова футболистки Sports.ru.

Этим летом дочь легендарного баскетболиста стала самой высокооплачиваемой футболисткой в истории женской американской лиги. Тринити переподписала контракт с "Вашингтон Спирит" на 4 сезона: в год она будет зарабатывать 281 тысячу долларов, что превышает зарплату звёзд сборной США Алекс Морган и Меган Рапино.

В этом году Тринити также дебютировала в составе сборной США, за которую уже успела сыграть семь матчей и забить два мяча. Неудивительно, что в августе этого года Родман вошла в число номинантов на женский "Золотой мяч".