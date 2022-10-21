Помните легендарного баскетболиста "Чикаго Буллз" Денниса Родмана? Сегодня речь пойдёт о его дочери, которая также связала свою жизнь со спортом, став успешной футболисткой.
Тринити Родман - дочь легенды НБА, которая в 20 лет стала самой богатой футболисткой США
Отца 20-летней девушки вы можете помнить по пяти чемпионствам НБА в составах "Детройта" и "Чикаго", выдающейся игре в защите, а также отношениям с Мадонной, Кармен Электрой и дружбой с Ким Чен Ыном.
Деннис Родман развёлся со своей третьей женой Мишель Мойер через год после свадьбы, поэтому дети от этого брака - Тринити и её брат Деннис-младший - провели большую часть детства без отца.
В последнее время Тринити Родман всё чаще появляется в заголовках спортивных СМИ. В начале прошлого года её выбрала под вторым номером драфта команда "Вашингтон Спирит", выступающая в Национальной женской футбольной лиге (NWSL). В 18 лет она стала самой молодой футболисткой, которую выбрали на драфте NWSL.
Заслуги отца в этом нет. Тринити была хорошо изучена скаутами за время выступления в национальных сборных США различных возрастов. Она бьёт с обеих ног, обладает неплохим дриблингом и играет на позиции форварда, где ей помогают унаследованные от папы габариты и внушительный для девушки рост - почти 180 сантиметров.
По итогам своего первого сезона в лиге в 2021 году она была признана лучшими новичком NWSL и попала в символическую сборную NWSL.
"Отец был потрясающим атлетом, и его гены передались мне. Но я рада быть Тринити Родман, а не просто дочкой Денниса Родмана. Счастлива, что могу проложить собственный путь, пройти это приключение и стать лучше", - приводит слова футболистки Sports.ru.
Этим летом дочь легендарного баскетболиста стала самой высокооплачиваемой футболисткой в истории женской американской лиги. Тринити переподписала контракт с "Вашингтон Спирит" на 4 сезона: в год она будет зарабатывать 281 тысячу долларов, что превышает зарплату звёзд сборной США Алекс Морган и Меган Рапино.
В этом году Тринити также дебютировала в составе сборной США, за которую уже успела сыграть семь матчей и забить два мяча. Неудивительно, что в августе этого года Родман вошла в число номинантов на женский "Золотой мяч".
Выиграть награду с первого раза у Тринити не вышло - она стала 18-й в голосовании за женский "Золотой мяч". Тем не менее многим зрителям церемонии девушка запомнилась своим синим нарядом.
Пока неизвестно, сделает ли Тринити для женского футбола то, что её отец сделал для баскетбола. Но уже можно сказать, что Деннис Родман может дочкой гордиться!
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