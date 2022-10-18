В городе Ейск Краснодарского края России возле девятиэтажного жилого дома упал фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города. После крушения взорвались боеприпасы самолета, огонь перекинулся на высотный дом. Изначально сообщалось о двух жертвах, однако затем их число выросло до 15.

В Гродно оглашен приговор Николаю Автуховичу и его "соучастникам" (некоторые обвиняемые отрицают, что были знакомы друг с другом и своим "лидером"), которых прокуратура Республики Беларусь сочла преступной группировкой, а суд с обвинением спорить не стал.

Жителей французской столицы потрясло убийство 12-летней девочки. В пятницу, 14 октября, она не пришла домой из школы, а позже ее останки были найдены в ящике во дворе многоквартирного дома.

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В распоряжение Postimees попали разоблачительные документы, которые показывают, кто после вступления в силу последнего пакета санкций ввозит из России в Эстонию нефтепродукты: у этого великого комбинатора, достойного Нобелевской премии по литературе, имеется официальное разрешение на производство "эстонской смеси" из российских нефтепродуктов.

Русскоязычная пользовательница Twitter @virilvi, которая проживает в Германии, в начале октября обнаружила на дороге новорожденного грызуна и решила приютить его у себя дома.