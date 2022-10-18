Вторник принес нам множество новостей со всего мира - страшных и веселых, а мы собрали их для вас в одном месте.
Главное за 18 октября ⟩ Конец "антирусского" закона, удешевление проездных и катастрофа в Ейске
Новости Латвии:
На заседании Юридической комиссии Сейма в очередной раз не хватило кворума для второго чтения законопроекта об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного.
Со следующего года в Риге изменится ассортимент билетов на общественный транспорт, а стоимость месячных билетов будет значительно снижена.
В трагической аварии в Вецумниеки в конце прошлой недели погибла юная футболистка из спортивного клуба "Весма", подтвердили порталу TVNET в Латвийской футбольной федерации (ЛФФ).
В то время, когда цены растут на все, есть продукты, стоимость которых удивляет. Например, один из продуктов, вызывающий удивление во время всех кризисов - это гречка.
В этом году примерно в каждой четвертой, или в 45 (28,5%), из проверенных проб воды в Латвии были обнаружены бактерии легионеллы, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Во вторник правительство утвердило поправки к правилам торговли и пользованием электроэнергией, в соответствии с которыми торговец электроэнергией будет применять снижение платы для потребителей и получать за него компенсацию от государства.
За рубежом:
В городе Ейск Краснодарского края России возле девятиэтажного жилого дома упал фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города. После крушения взорвались боеприпасы самолета, огонь перекинулся на высотный дом. Изначально сообщалось о двух жертвах, однако затем их число выросло до 15.
В Гродно оглашен приговор Николаю Автуховичу и его "соучастникам" (некоторые обвиняемые отрицают, что были знакомы друг с другом и своим "лидером"), которых прокуратура Республики Беларусь сочла преступной группировкой, а суд с обвинением спорить не стал.
Жителей французской столицы потрясло убийство 12-летней девочки. В пятницу, 14 октября, она не пришла домой из школы, а позже ее останки были найдены в ящике во дворе многоквартирного дома.
Интересное чтиво:
В распоряжение Postimees попали разоблачительные документы, которые показывают, кто после вступления в силу последнего пакета санкций ввозит из России в Эстонию нефтепродукты: у этого великого комбинатора, достойного Нобелевской премии по литературе, имеется официальное разрешение на производство "эстонской смеси" из российских нефтепродуктов.
Русскоязычная пользовательница Twitter @virilvi, которая проживает в Германии, в начале октября обнаружила на дороге новорожденного грызуна и решила приютить его у себя дома.
Снятие ограничений, связанных с пандемией Covid-19, возродило индустрию туризма во многих частях мира. Для латвийских путешественников наиболее актуальны путешествия по Европе, которые предлагают несколько бюджетных авиакомпаний, в том числе ирландский Ryanair. Хотя иногда и кажется, что найден очень хороший авиабилет Ryanair, но есть одна методика, о которой многие могут не знать, как сделать перелет из некоторых стран еще дешевле.
Все большую популярность в мире набирает платформа OnlyFans, пользователи которой за определенную плату покупают фото, которые нельзя посмотреть в другом месте. В основном на OnlyFans публикуется контент для взрослых. Многие звезды спорта также успешно работают и зарабатывают на этой платформе.
"Неужели никто здесь не подумал о сочетании материала и погоды? Как будто у Пятса какое-то неконтролируемое кожное заболевание", - пишет наблюдательный гражданин в Twitter.
Популярная российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова недавно ответила на вопросы журналистов о личной жизни. Звезда не стала скрывать, что у нее есть мужчина.
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