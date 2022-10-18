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Зеленский: Разрушено 30% электростанций Украины; нужно готовиться к трудной зиме

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Зеленский: Разрушено 30% электростанций Украины; нужно готовиться к трудной зиме
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Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

С 10 октября в результате ударов России по объектам критической инфраструктуры Украины уничтожено 30% электростанций, в результате чего населению всей страны приходится сталкиваться с перебоями в подаче электроэнергии, заявил gрезидент Украины Владимир Зеленский.

"Еще один вид российских терактов - атаки на энергетику и объекты критической инфраструктуры. С 10 октября разрушено 30% электростанций Украины, что привело к массовым перебоям в подаче электроэнергии по всей стране", - заявил Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что для возможности вести переговоры с режимом Владимира Путина "не осталось места", сообщает УНИАН.

В Офисе президента Украины указали, что если Россия продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру, в Украине может быть введен режим, при котором электроэнергия предоставляется вахтовым методом в определенных регионах в определенное время. В ведомстве посоветовали жителям быть готовыми к экономии электроэнергии.

"Мы понимаем, что это цель россиян - напугать население, отключить его зимой от энергосети, от водоснабжения и отопления, поэтому все жители должны готовиться к действительно трудной зиме", - подчеркивают в ведомстве.

Во вторник, 18 октября, Россия продолжила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся удар по объекту в Днепре. Также сообщалось об атаках на объекты критической инфраструктуры в Киеве и Житомире.

Как сообщает УНИАН, из-за ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, Польша прогнозирует, что ожидается новая волна украинских беженцев. С приближением зимы в соседней стране могут попросить убежища до 800 тысяч украинцев.

Галерея: Обстрелы Украины российскими войсками

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