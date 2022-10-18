Зеленский: Разрушено 30% электростанций Украины; нужно готовиться к трудной зиме

"Еще один вид российских терактов - атаки на энергетику и объекты критической инфраструктуры. С 10 октября разрушено 30% электростанций Украины, что привело к массовым перебоям в подаче электроэнергии по всей стране", - заявил Зеленский.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Зеленский также подчеркнул, что для возможности вести переговоры с режимом Владимира Путина "не осталось места", сообщает УНИАН.

В Офисе президента Украины указали, что если Россия продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру, в Украине может быть введен режим, при котором электроэнергия предоставляется вахтовым методом в определенных регионах в определенное время. В ведомстве посоветовали жителям быть готовыми к экономии электроэнергии.

"Мы понимаем, что это цель россиян - напугать население, отключить его зимой от энергосети, от водоснабжения и отопления, поэтому все жители должны готовиться к действительно трудной зиме", - подчеркивают в ведомстве.

Во вторник, 18 октября, Россия продолжила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся удар по объекту в Днепре. Также сообщалось об атаках на объекты критической инфраструктуры в Киеве и Житомире.

Как сообщает УНИАН, из-за ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, Польша прогнозирует, что ожидается новая волна украинских беженцев. С приближением зимы в соседней стране могут попросить убежища до 800 тысяч украинцев.

Галерея: Обстрелы Украины российскими войсками