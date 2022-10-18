Вт, 18.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Новый Сейм: пересчет голосов, первое заседание и ожидания "Нового Единства"

rus.tvnet.lv/LETA
Новый Сейм: пересчет голосов, первое заседание и ожидания "Нового Единства"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Латвийский Сейм. Иллюстративное фото
Латвийский Сейм. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA
  • Суд объявит решение по иску "Согласия" о пересчете голосов на выборах
  • НЕ: потенциальные партнеры по коалиции способны достичь общей позиции по вопросам реформ в стране

Депутаты избранных в Сейм партий впервые встретятся на заседании парламента 1 ноября, сообщила журналистам во вторник, 18 октября, спикер 13-го Сейма Инара Мурниеце после организационного собрания представителей нового Сейма.

На встрече представители партий обсудили вопросы повестки дня первого заседания, а также различные организационные вопросы, которые будут затрагивать повседневную жизнь депутатов, обеспечение и возможности получения информации, рассказала Мурниеце. Во время встречи было согласовано время обучающих занятий для новых депутатов, чтобы они могли разобраться, как работают устройства для голосования, а также они получат информацию о юридических условиях, например, в связи с совмещением должностей или порядком замещения других должностей, пояснила спикер Сейма.

Мурниеце сообщила, что представители партий согласовали традиционные вопросы повестки дня первого заседания Сейма: принятие присяги депутатов, избрание лиц, осуществляющих подсчет голосов, избрание временной комиссии по мандатам, этике и заявлениям и принципы ее работы.

Мурниеце выразила надежду, что 1 ноября будут утверждены мандаты депутатов, а также избраны новый спикер и президиум Сейма. Тогда же президиум сможет приступить к работе и договориться с представителями политических партий о работе в комиссиях Сейма. После избрания комиссии смогут начать работу, а затем новому парламенту будут переданы законопроекты 13-го Сейма.

"Я надеюсь, что мы очень быстро придем к политическому соглашению, и 14-й Сейм сможет быстро приступить к работе", - сказала Мурниеце.

Суд объявит решение по иску "Согласия" о пересчете голосов на выборах

Верховный суд в среду, 19 октября, вынесет решение по иску политической партии "Согласие" против Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором партия требует отменить решение ЦИК об отказе в пересчете бюллетеней, отданных за нее на выборах в 14-й Сейм, сообщили LЕТА в суде.

Постановление суда будет объявлено в 16:00.

После выборов кандидат в депутаты от партии "Согласие" Гундар Удрис хотел ознакомиться с протоколами ЦИК и Рижской избирательной комиссии. По его мнению, протоколы не были оформлены в соответствии с законом, поэтому он обратился в ЦИК с заявлением, требуя пересчета результатов выборов в 14-й Сейм.

ЦИК отклонила заявление как необоснованное, и партия оспорила это решение в суде.

Как сообщалось, "Согласие", которое на протяжении многих лет было самой популярной партией в стране, на парламентских выборах не сумело преодолеть 5%-ный барьер и не прошло в Сейм. На выборах за "Согласие" проголосовали 4,81% избирателей.

"Новое Единство": потенциальные партнеры по коалиции способны достичь общей позиции по вопросам реформ в стране

Потенциальные партнеры по новой коалиции способны достичь общей позиции по вопросам реформ в государстве, заявили во вторник политики "Нового Единства" после встречи с представителями "Объединенного списка", отметив, что это "хорошая новость", которую на следующей неделе планируется сообщить президенту Эгилу Левитсу.

У "Нового Единства" и премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который взял на себя инициативу формирования правительства, ранее были сомнения в позиции потенциальных партнеров по вопросу о важнейших реформах, сказал депутат "Нового Единства" Арвил Ашераденс, отметив, что эти вопросы были обсуждены и теперь есть возможность двигаться дальше.

Кариньш сообщил, что в следующий понедельник запланирована очередная встреча с президентом, на которой он планирует представить итоги переговоров на этой неделе. "Потом посмотрим, как двигаться дальше", - сказал премьер, отметив, что настроен оптимистично и считает, что возможно сформировать работоспособное правительство. Это связано с тем, что круг вопросов, которые потенциально могут вызвать серьезные разногласия в новом правительстве, уменьшается, отметил Кариньш.

Все потенциальные партнеры выступают за такую политику, которая отдаляет политиков от государственных предприятий, уменьшает возможность доминирования узких экономических интересов, а также способствует сплочению общества, сказал премьер-министр.

"Новое Единство" и ОС создадут рабочие группы для обсуждения отдельных блоков вопросов

Избранные в 14-й Сейм партии "Объединенный список" (ОС) и "Новое Единство" на следующей неделе создадут совместные рабочие группы, сообщил после встречи представителей партий лидер ОС Улдис Пиленс.

Представитель ОС Эдвард Смилтенс уточнил, что партии проведут переговоры по блокам, разделив вопросы по сферам - образование, здравоохранение и т. д.

На вопрос о том, является ли договоренность о создании рабочих групп значительным прогрессом на переговорах по формированию правительства, Смилтенс ответил утвердительно. Он отметил, что в настоящее время речь идет об ускорении прогресса, поскольку впереди еще много работы по согласованию позиций и идей обеих сторон.

Как сообщалось, на этой неделе партии продолжают переговоры о формировании коалиции, инициативу которых взял на себя нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

"Новое Единство" выступает за широкую коалицию с участием "Прогрессивных", в свою очередь "Объединенный список" и Национальное объединение считают дееспособной коалицию из трех партий без "Прогрессивных", указывая на идеологические противоречия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх