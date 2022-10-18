Новый Сейм: пересчет голосов, первое заседание и ожидания "Нового Единства"

У "Нового Единства" и премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который взял на себя инициативу формирования правительства, ранее были сомнения в позиции потенциальных партнеров по вопросу о важнейших реформах, сказал депутат "Нового Единства" Арвил Ашераденс, отметив, что эти вопросы были обсуждены и теперь есть возможность двигаться дальше.

Кариньш сообщил, что в следующий понедельник запланирована очередная встреча с президентом, на которой он планирует представить итоги переговоров на этой неделе. "Потом посмотрим, как двигаться дальше", - сказал премьер, отметив, что настроен оптимистично и считает, что возможно сформировать работоспособное правительство. Это связано с тем, что круг вопросов, которые потенциально могут вызвать серьезные разногласия в новом правительстве, уменьшается, отметил Кариньш.

Все потенциальные партнеры выступают за такую политику, которая отдаляет политиков от государственных предприятий, уменьшает возможность доминирования узких экономических интересов, а также способствует сплочению общества, сказал премьер-министр.

"Новое Единство" и ОС создадут рабочие группы для обсуждения отдельных блоков вопросов

Избранные в 14-й Сейм партии "Объединенный список" (ОС) и "Новое Единство" на следующей неделе создадут совместные рабочие группы, сообщил после встречи представителей партий лидер ОС Улдис Пиленс.

Представитель ОС Эдвард Смилтенс уточнил, что партии проведут переговоры по блокам, разделив вопросы по сферам - образование, здравоохранение и т. д.

На вопрос о том, является ли договоренность о создании рабочих групп значительным прогрессом на переговорах по формированию правительства, Смилтенс ответил утвердительно. Он отметил, что в настоящее время речь идет об ускорении прогресса, поскольку впереди еще много работы по согласованию позиций и идей обеих сторон.

Как сообщалось, на этой неделе партии продолжают переговоры о формировании коалиции, инициативу которых взял на себя нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

"Новое Единство" выступает за широкую коалицию с участием "Прогрессивных", в свою очередь "Объединенный список" и Национальное объединение считают дееспособной коалицию из трех партий без "Прогрессивных", указывая на идеологические противоречия.