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Россия сообщила об "эвакуации" жителей Херсона

rus.tvnet.lv
Россия сообщила об "эвакуации" жителей Херсона
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"Эвакуация" жителей Херсона.
"Эвакуация" жителей Херсона. Фото: AFP/SCANPIX

Россия во вторник объявила об "эвакуации" гражданских жителей оккупированного ею города Херсон, признавая, что положение российских войск в Украине является "напряженным" из-за контрнаступления Украины.

Генерал России Сергей Суровикин, назначенный командующим российскими войсками в Украине, заявил, что армия собирается "эвакуировать" гражданских жителей из Херсона.

Херсон был первым крупным городом Украины, который заняла российская армия после начала полного вторжения 24 февраля, а вооруженные силы Украины в последние недели приблизились к этому городу, продолжая успешное контрнаступление.

"Российская армия в первую очередь обеспечит безопасную эвакуацию жителей [Херсона]", - сказал Суровикин государственному телеканалу "Россия 24", характеризуя ситуацию как "очень тяжелую" как для гражданских, так и для российских военнослужащих.

"Враг не отказывается от попыток напасть на позиции российских войск", - добавил он.

Суровикин до этого утверждал, что у руководства российских войск есть данные о планах украинской армии нанести удар по Херсону и плотине Каховской ГЭС, что вызвало бы угрозу затопления территорий.

Назначенный Россией губернатор Херсонского округа Владимир Сальдо заявил, что гражданское население четырех муниципалитетов Херсонской области будет "организовано перемещено" на левый берег Днепра. Он объяснил это решение "массовым созданием оборонительных укреплений, чтобы любое нападение [Украины] было отбито".

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