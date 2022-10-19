За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 918 новых случаев Covid-19, информации о погибших нет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 918 новых случаев Covid-19, умерших нет
За сутки выявлено 918 новых случаев Covid-19, умерших нет
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 597,3 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4210 лабораторных тестов на Covid-19, 21,8% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 946 092 человек. Всего в Латвии скончались 6036 человек, зараженных Covid-19.
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