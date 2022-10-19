За сутки выявлено 918 новых случаев Covid-19, умерших нет

Было проведено 4210 лабораторных тестов на Covid-19 , 21,8% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 946 092 человек. Всего в Латвии скончались 6036 человек, зараженных Covid-19.