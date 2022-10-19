Кариньш против того, чтобы министрами стали политики, которых вычеркнули

Говоря о процессе формирования новой коалиции, Кариньш отметил, что нынешняя динамика переговоров удовлетворительна и все идет своим чередом, все более углубленно обсуждаются предстоящая работа и программа.

В то же время он отметил, что партии пока не обсуждают распределение должностей.

"Я осторожно оптимистичен, каждый день вносит свои коррективы, но препятствий становится все меньше", - сказал Кариньш. По его прогнозам, к следующему понедельнику, когда предстоит встреча с президентом Эгилом Левитсом для обсуждения процесса формирования новой коалиции, картина будет более ясной.

"Нам нужны безопасность, экономический рост, мы не можем допустить возврата к прошлому, когда преобладали узкие экономические интересы", - сказал премьер, говоря о целях новой коалиции.

На вопрос, будет ли "Новое Единство" возражать, если какая-либо партия захочет выдвинуть на пост министра человека, не участвовавшего в выборах, Кариньш ответил, что "мы еще не дошли до этого".

В то же время он отметил, что нельзя выдвигать на пост министра человека, который был вычеркнут из бюллетеней собственными избирателями и не прошел в Сейм по этой причине. При этом Кариньш допускает, что партии могут выдвинуть способных претендентов не из своих рядов.