Как найти подходящий автосервис и не обжечься? Motointegrator.lv!

На этом портале каждый автовладелец может хранить «историю болезни» своего авто или, другими словами, создать сервисную книгу онлайн. В ней можно хранить всю информацию о сервисе и историю ремонта. С разрешения владельца эта информация может быть доступна одному или нескольким автосервисам, чтобы можно было точнее планировать необходимые плановые работы и их стоимость.

«Теперь у каждого автоводителя есть место, где удобно и наглядно можно зафиксировать и хранить информацию о своем автомобиле – от глубины протектора шин до состояния износа тормозов и даты техосмотра. Motointegrator.lv предлагает обобщить эту информацию в одном месте – онлайн – таким образом облегчая жизнь как для самого автовладельца, так и для автосервисов», - рассказывает руководитель проекта Motointegrator.lv в Латвии Иварс Клинтс.

К тому же сервисная книжка онлайн позволяет следить за всеми расходами, связанными с уходом за автомобилем и его ремонтом.

Проверенные отзывы о сервисах

Часто, когда ищем тех, кто окажет необходимую нам услугу, мы проводим опрос знакомых и нередко полагаемся на их отзывы или советы. И на Motointegrator.lv каждый клиент автосервиса может оставить отзыв о полученной услуге, ее качестве и других параметрах. Перед публикацией эти отзывы проверяются, чтобы другие водители могли получить объективную информацию.

Фото: Пресс-фото

При добавлении отзыва на Motointegrator.lv, пользователям нужно предоставить данные о своем автомобиле и указать дату посещения сервиса, чтобы платформа могла подтвердить то, что такой визит действительно состоялся.

Возможность сравнить цены на услуги

На Motointegrator.lv автосервисам нужно указывать цены на услуги или по крайней мере – с какими начальными расходами автовладельцу нужно считаться.

«Таким образом, отрасль становится более прозрачной и клиенту при выборе автосервиса легче взвесить различные «за» и «против», в том числе, цену. Это сэкономит как время, так и нервы», - говорит Клинтс.

Платформу используют в 12 странах Европы, поэтому в случае необходимости, можно найти информацию и о сервисах за пределами Латвии, например, во время путешествия.

Рекламная статья в сотрудничестве с Motointegrator.lv

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