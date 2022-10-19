Эксперты: цены на газ упали, но они не будут низкими всю зиму

Она отметила, что цены фьючерсных сделок свидетельствуют о том, что участники финансового рынка не ожидают возвращения цен на газ на докризисный уровень в ближайшем будущем. Цена на газ может составить около 150 евро за МВтч в 2023 году и около 115 евро за МВтч в 2024 году.

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш также отметил, что с точки зрения потребителей ситуация на европейском газовом рынке улучшилась. Если еще с 7 по 13 октября цена на газ составляла около 160 евро за МВтч, то 18 октября - уже 125 евро за МВтч, тогда как 25 и 26 августа цена превышала 300 евро за МВтч. По словам экономиста, этому способствовали заполнение европейских хранилищ, относительно теплая погода и снижение потребления газа в условиях высоких цен.

Тем не менее цена на газ в Европе по-прежнему примерно в два раза выше цены на нефть, и это ненормальная ситуация. Фьючерсные сделки свидетельствуют о том, что в 2025 году мегаватт-час газа в Европе вновь станет дешевле мегаватт-часа нефтепродуктов, но это не означает, что цена на газ вернется на прежний уровень в размере около 20 евро за МВтч, сказал Страутиньш, отметив, что в ближайшем будущем цена на газ, скорее всего, будет расти.