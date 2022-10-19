ВИДЕО ⟩ Даугавиньш зажёг в матче Немецкой хоккейной лиги

"Изерлон Рустерс", за который выступает Даугавиньш, у себя дома одержал разгромную победу над "Битигхайм Стилерс" - 7:1 (3:0, 2:1, 2:0).

Латвийский нападающий отметился результативными передачами при первом, третьем, шестом и седьмом взятии ворот. Всего на льду Даугавиньш провёл 17 минут 50 секунд, выиграл одно вбрасывание из трёх, нанёс два броска по воротам соперника и заработал коэффициент полезности +3.

34-летний Даугавиньш в 11 матчах текущего сезона забросил 5 шайб и сделал 7 результативных передач. Латвийский нападающий набирает очки в пяти матчах подряд.

Поражение потерпел "Швеннингер Уайлд Уингз", за который выступает Микс Индрашис. Команда из Филлинген-Швеннингена у себя дома уступила клубу "Фиштаун Пингвинз" со счётом 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

В этом матче Индрашис отметился голевой передачей на 33-й минуте. Всего нападающий провёл на льду 21 минуту 48 секунд и заработал негативный коэффициент полезности -2.

В турнирной таблице Немецкой хоккейной лиги "Швеннингер Уайлд Уингз" с 13 очками в 12 матчах занимает 13-е место. "Изерлон Рустерс" имеет в своём активе 11 очков после 11 матчей и занимает последнее, 15-е место.