ВИДЕО ⟩ Скандальному шахматисту сломали фигуру короля во время партии

На опубликованном видео можно заметить, как Севян во время хода Ниманна забирает у него короля, отламывает верх фигуры и ставит обратно на доску, но на другую клетку. На видеозаписи заметно, как Ниманн возмущён поступком соперника.

После партии 19-летний Ниманн, который ранее обвинялся в читерстве, заявил, что у них с соперником возникло недопонимание. По его словам, Севян хотел на самом деле починить фигуру, у которой отваливалась верхушка, но сделал это в неподходящее время.

В начале октября один из самых авторитетных шахматных порталов Chess.com опубликовал расследование, в котором говорилось, что Ниманн мог играть нечестно более чем в 100 онлайн-партиях.

Согласно одной из версий, у Нимана существует партнёр, который при помощи специальной программы вычислял, какой ход может привести к победе. Затем эта информация передавалась при помощи вибраций анальных бус. Подобные слухи довольно сильно задели Ниманна, который заявил, что готов играть полностью голым, чтобы опровергнуть данный миф.

История получила огласку после того, как в сентябре Ниманн победил действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена на Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Карлсен позднее заявил, что снимается с соревнований, а через две недели демонстративно сдался Ниманну на другом турнире после второго хода.

Позднее норвежец заявил, что не хочет "играть с людьми, которые неоднократно жульничали в прошлом".