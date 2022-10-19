Десятилетний мальчик заблудился в Риге, но полицейские доставили его домой

По прибытии патруля на место происшествия водитель автобуса указал на мальчика, который находился в салоне автобуса, объяснив, что ребенок заблудился.

Позже мальчика посадили в оперативное транспортное средство, где полицейские выяснили его место жительства и личные данные.

Ребенок объяснил, что был с другом в торговом центре Akropole Rīga, после чего хотел вернуться домой, но не знал дорогу назад.

Позвонить матери тоже не было возможности, потому что у него разрядился мобильный телефон.

Сотрудники полиции с мальчиком отправились по адресу его задекларированного места проживания, когда он вдруг заметил на улице свою мать с собакой. Выяснилось, что мама уже ходила по окрестностям и искала сына, а также собиралась звонить в полицию.

Полицейские с матерью и сыном отправились к ним домой. Женщина объяснила, что днем сын попросил у нее денег и отправился в ближайший магазин, но с тех пор домой не вернулся. Узнав о месте нахождения сына, мать удивилась, что он один, не предупредив, отправился в торговый центр.

Полицейские провели беседу с мальчиком, который сам испугался, что не смог вернуться домой, и пообещал, что не будет уходить далеко самостоятельно.

Также полицейские обсудили ситуацию с матерью, предупредив об ответственности. Она обещала, что это не повторится. При осмотре квартиры полицейские пришли к выводу, что условия для безопасности и развития ребенка удовлетворительные.

РМП напоминает, что ребенку, не достигшему 16-летнего возраста, после 22:00 и до 7:00 запрещается находиться одному в публичном месте без надзора совершеннолетнего лица, а именно без родителей или опекуна.