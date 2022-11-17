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Кто из звёзд футбола не поедет на ЧМ? Собралась целая команда!

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Кто из звёзд футбола не поедет на ЧМ? Собралась целая команда!
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Фото: instagram.com/marcinho11/timowerner

20 ноября стартует чемпионат мира по футболу, но, к сожалению, турнир в Катаре пропустит целая плеяда известных футболистов. Из травмированных звёзд можно собрать топ-команду.

Бен Чилуэлл и Рис Джеймс (Англия)

Английская сборная перед чемпионатом мира потеряла двух топовых фланговых защитников: в Катар не поедут Рис Джеймс и Бен Чилуэлл из "Челси". Оба игрока получили травмы в матчах Лиги чемпионов: Джеймс - в игре с "Миланом", Чилуэлл - с загребским "Динамо". 

Поль Погба (Франция)

Полузащитник сборной Франции и "Ювентуса" не играет с лета - у него была операция на колене. Оправиться он успел, но сразу же получил на тренировке мышечную травму. Это большая неудача для Франции, поскольку Погба был ключевым игроком команды, выигравшей ЧМ-2018.

Н'Голо Канте (Франция)

Чёрная полоса началась у полузащитника "Челси" ещё в январе, тогда он заболел коронавирусом, потом получил ушиб, затем травму колена, а в августе ещё и повредил подколенное сухожилие. Клуб заявил, что Канте перенёс операцию, из-за которой останется вне игры на четыре месяца.

Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды)

Полузащитник "ПСЖ" летом перешёл в "Рому", но получил травму в первой же игре за римлян. На поле Вейналдум вернётся только в начале следующего года.

Диогу Жота (Португалия)

Нападающий "Ливерпуля" в середине октября вышел в старте на матч с "Манчестер Сити", отыграл оба тайма, но на 94-й минуте получил тяжёлую травму икроножной мышцы. С поля его унесли на носилках.

Тимо Вернер (Германия)

Нападающий "РБ Лейпциг" травмировался в матче Лиги чемпионов против "Шахтёра" - повреждение связок синдесмоза левой лодыжки. Вернер не сможет играть в футбол до конца года.

Марко Ройс (Германия)

В этом случае всё особенно грустно. 33-летний игрок дортмундской "Боруссии" за восемь лет пропускает уже пятый крупный международный турнир. В 2014-м он пропустил триумфальный для немцев чемпионат мира, в 2016-м не смог поехать на Евро, в 2017-м пропустил Кубок Конфедераций, а в 2018-м - чемпионат мира в России. Всё из-за травм. Перед турниром в Катаре Ройс повредил связки голеностопа. Скорее всего, это для него был последний шанс сыграть на мировом первенстве.

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Полузащитник "Астон Виллы" итак мог не поехать в Катар из-за бешеной конкуренции в атаке сборной Бразилии, но надежды 30-летнего бразильца оборвались 6 ноября, когда он получил травму правого бедра и выбыл из строя до конца года.

Кто ещё не поедет на чемпионат мира:

  • Преснель Кимпембе ("ПСЖ", Франция) - травма ахилла
  • Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг", Франция) - растяжение связок колена
  • Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия) - не вызван
  • Серхио Рамос ("ПСЖ", Испания) - не вызван
  • Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания) - не вызван
  • Кепа Аррисабалага ("Челси", Испания) - не вызван
  • Фикайо Томори ("Милан", Англия) - не вызван
  • Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед", Англия) - не вызван
  • Матс Хуммельс ("Боруссия Д", Германия) - не вызван
  • Педру Нету ("Вулверхэмптон", Португалия) - травма лодыжки

Также стоит отметить, что ЧМ-2022 остался без одного из самых звёздных футболистов планеты прямо сейчас - норвежца Эрлинга Холанда. Его бомбардирских навыков не хватило, чтобы вывести свою национальную команду на главный футбольный турнир.

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