Кто из звёзд футбола не поедет на ЧМ? Собралась целая команда!

Нападающий "Ливерпуля" в середине октября вышел в старте на матч с "Манчестер Сити", отыграл оба тайма, но на 94-й минуте получил тяжёлую травму икроножной мышцы. С поля его унесли на носилках.

В этом случае всё особенно грустно. 33-летний игрок дортмундской "Боруссии" за восемь лет пропускает уже пятый крупный международный турнир. В 2014-м он пропустил триумфальный для немцев чемпионат мира, в 2016-м не смог поехать на Евро, в 2017-м пропустил Кубок Конфедераций, а в 2018-м - чемпионат мира в России. Всё из-за травм. Перед турниром в Катаре Ройс повредил связки голеностопа. Скорее всего, это для него был последний шанс сыграть на мировом первенстве.