"Ауда" сенсационно завоевала Кубок Латвии по футболу

Финальный матч проходил на рижском стадионе "Сконто" и завершился со счётом 1:0 в пользу "Ауды".

Единственный гол на 42-й минуте забил Даниил Улимбашев. Десять минут спустя в ворота РФШ был назначен пенальти, но Георгий Минчев не смог переиграть Павла Штейнбора с 11-метровой отметки.

В оставшееся время РФШ пыталась отыграться, но все попытки это сделать остались без результата. Кроме того, на 78-й минуте Стефан Панич получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, "Ауда" не только впервые в своей истории дошла до финала Кубка Латвии, но и завоевала трофей. Ранее лучшим результатом команды был полуфинал турнира в 2002 году. РФШ играла в финале Кубка Латвии в третий раз (2019, 2021, 2022), но не смогла защитить титул.

Добавим, что победа в Кубке Латвии гарантировала "Ауде" попадание в еврокубки в следующем сезоне. Помимо команды из Кекавы путёвку в еврокубки получат команды, занявшие первые три места в чемпионате Латвии сезона-2022. Этими командами станут "Валмиера" и, скорее всего, "Рига" и РФШ.