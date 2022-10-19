Российский футболист разбился насмерть при падении с 17-го этажа

По информации источника, происшествие случилось в жилом доме на Госпитальном валу в центре Москвы. Тело Артёмова нашли на козырьке подъезда многоэтажки.

От тяжёлых повреждений пострадавший скончался на месте. Очевидцы сообщают, что спортсмен выпал из пожарного окна. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

26-летний Артёмов был воспитанником академии московского "Спартака". С 2014 по 2015-й он играл за любительский футбольный клуб "Локомотив-2", а затем за смоленский "Днепр" и ЦРФСО.

Последним его клубом был "Олимпиец" из Нижнего Новгорода, за который футболист закончил выступления в 2017 году.