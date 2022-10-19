Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает портал "Медуза".
Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины
Twitter-аккаунт "Лентач" сообщает, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.
Путин: главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности— Лентач (@oldLentach) October 19, 2022
Об этом Путин заявил, выступая по видеосвязи на совещании Совета безопасности РФ.
По словам президента России, на этих территориях режим военного положения действовал еще до их "вступления в состав России".
На сайте Кремля опубликован текст указа (сайт Кремля заблокирован на территории Латвии решением NEPLP). Согласно указу в аннексированных регионах будет создана "территориальная оборона". Кроме того, в Центральном и Южном федеральных округах России вводится "уровень повышенной готовности", еще в восьми регионах России - "средний уровень реагирования", а в остальных субъектах РФ - "уровень базовой готовности".
"Средний уровень реагирования" включает:
- Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
- Временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
- Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
В остальных субъектах РФ вводится "уровень базовой готовности". Власти этих регионов смогут реализовать меры, направленные на:
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
Напомним, 30 сентября Владимир Путин подписал договоры о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.
"Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил Путин, обращаясь к властям Украины и странам Запада.
27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.
Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области "за присоединение" якобы выступили 93,11%, в Херсонской области - 87,05%, в ДНР - 99,23%, в ЛНР - 98,42% жителей.
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