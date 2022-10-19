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Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины

rus.tvnet.lv
Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: sputnik

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает портал "Медуза".

Twitter-аккаунт "Лентач" сообщает, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Об этом Путин заявил, выступая по видеосвязи на совещании Совета безопасности РФ.

По словам президента России, на этих территориях режим военного положения действовал еще до их "вступления в состав России".

На сайте Кремля опубликован текст указа (сайт Кремля заблокирован на территории Латвии решением NEPLP). Согласно указу в аннексированных регионах будет создана "территориальная оборона". Кроме того, в Центральном и Южном федеральных округах России вводится "уровень повышенной готовности", еще в восьми регионах России - "средний уровень реагирования", а в остальных субъектах РФ - "уровень базовой готовности".

"Средний уровень реагирования" включает:

  • Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
  • Временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
  • Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
  • Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
  • Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

В остальных субъектах РФ вводится "уровень базовой готовности". Власти этих регионов смогут реализовать меры, направленные на:

  • усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
  • введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Напомним, 30 сентября Владимир Путин подписал договоры о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

"Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил Путин, обращаясь к властям Украины и странам Запада.

27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.

Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области "за присоединение" якобы выступили 93,11%, в Херсонской области - 87,05%, в ДНР - 99,23%, в ЛНР - 98,42% жителей.

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