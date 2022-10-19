Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины

В остальных субъектах РФ вводится "уровень базовой готовности". Власти этих регионов смогут реализовать меры, направленные на:

усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Напомним, 30 сентября Владимир Путин подписал договоры о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

"Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил Путин, обращаясь к властям Украины и странам Запада.

27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.

Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области "за присоединение" якобы выступили 93,11%, в Херсонской области - 87,05%, в ДНР - 99,23%, в ЛНР - 98,42% жителей.