В центре Киева снова прогремели взрывы

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что система противовоздушной обороны сбила над Киевом несколько российских ракет.

По словам Кличко, воздушная тревога пока не отменена, жителям стоит оставаться в укрытиях.

Примерно в 14:20 прозвучали по меньшей мере два взрыва, сообщили очевидцы. Допускается, что работает противовоздушная оборона.

Воздушная тревога звучит в городе уже более полутора часов.

Российские силы обстреляли Киев в понедельник и во вторник, разрушив здание в центре города и нанеся разрушения на энергоподстанции.

Российская армия уже почти две недели интенсивно атакует ракетами, дронами и другим оружием критическую инфраструктуру Украины, начав новую фазу в этой войне и еще сильнее проверяя выдержку украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что с 10 октября разрушения нанесены почти трети украинских электростанций, что вызвало серьезные нарушения энергоснабжения по всей стране.

Галерея: Киев, 17 октября 2022 года