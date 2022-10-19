В четверг, 20 октября, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, во многих местах - в основном в Видземе, Латгале и Селии - вероятен моросящий дождь, местами переходящий в более сильный.
После морозной ночи: прогноз синоптиков на четверг
После морозной ночи: прогноз синоптиков на четверг
По прогнозам синоптиков, ожидается западный ветер от слабого до умеренного, а температура воздуха повысится до +6...+11 градусов.
В Риге день будет преимущественно облачным, временами будет идти дождь, западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет +10 градусов.
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