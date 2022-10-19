Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины, Европейская прокуратура провела обыск в доме мэра Ливаны, а в студии RUS TVNET обсуждали обязательную службу в Латвии. Об этом и не только - в нашей традиционной ежедневой подборке.
Главное за 19 октября ⟩ Cкандал на диктанте по латышскому, военное положение Путина и обыск у мэра Ливаны
Новости Латвии:
Все громче звучат мнения общественности против возобновления в Латвии обязательной военной службы, а редакцию грядущего закона раскритиковал даже омбудсмен. В эфире "Кто вам платит?" разбирались в законопроекте о службе государственной обороны в Латвии - быть или не быть обязательному призыву?
Новый межнациональный конфликт или просто ошибка? Призыв к евгенике или неудача маркетинга? Что вообще произошло на VIII Всемирном диктанте по латышскому языку и при чем тут донорство крови? Разбираемся вместе.
В связи с расследованием возможного хищения средств ЕС в размере 1,8 млн евро в среду был проведен обыск в частной собственности председателя Ливанской краевой думы Андриса Вайводса ("Для развития Латвии"). Расследование шло давно, но сейчас оно вступило в фазу, когда может стать достоянием общественности.
Верховный суд отклонил иск партии "Согласие" к Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором политическая сила требовала отменить решение ЦИК об отказе в пересчете бюллетеней с отметками в пользу "Согласия" на выборах в 14-й Сейм, сообщили в суде.
Партия "За стабильность!" попросила Службу госбезопасности (СГБ) расследовать, каким образом в СМИ попала классифицированная информация об избранных в 14-й Сейм депутатах партии, в среду возле главного здания Госполиции в Чиекуркалнсе заявил лидер партии Алексей Росликов.
Государственная полиция передала для уголовного преследования дело в связи с возможным предоставлением ложных сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК) депутатом 14-го Сейма Глорией Гревцовой ("За стабильность!").
В Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) поступил маленький пациент, заразившийся гемофильной палочкой типа В (HiB). Сегодня благодаря вакцинации это очень редкое явление, хотя сам возбудитель присутствует везде. У непривитых людей он вызывает различные болезни, а для малышей опасен вплоть до летального исхода.
Один первоклассник, который учится в Рижском французском лицее, 10 октября выпрыгнул из окна третьего этажа, так как не смог выбраться из туалета.
За рубежом:
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. По словам президента России, на этих территориях режим военного положения действовал еще до их "вступления в состав России".
Заявление генерала армии Сергея Суровикина, недавно назначенного командующим объединенной группировкой российских войск в Украине, о том, что в отношении Херсона не исключены "непростые решения", одними было воспринято как подготовка к отступлению из Херсона и со всего правого берега Днепра, другими - как решимость оборонять правобережье до последнего.
После того, как из Бучи в пригороде Киева были изгнаны российские оккупационные войска, там открылись свидетельства ужасающих военных преступлений, в том числе пыток и изнасилований. Теперь же подобные свидетельства найдены и в городе Изюм Харьковской области, который находился под российской оккупацией шесть месяцев.
Израиль продолжает отклонять поставку оружия Украине, хотя Россия, нападая, использует произведенные в Иране беспилотные самолеты. "Я хочу ясно сказать, что мы не продаем Украине оружие", - сказал в интервью министр обороны Израиля Бени Ганц.
Россия во вторник объявила об "эвакуации" гражданских жителей оккупированного ею города Херсона, признавая, что положение российских войск в Украине является "напряженным" из-за контрнаступления Украины.
Весной общественность Эстонии потряс случай, когда агрессивно настроенная женщина столкнула мать маленького ребенка с перрона станции Рахумяэ в Таллинне и сбила с ног пожилую женщину в поезде. В сентябре по данному инциденту вступило в силу решение суда, передает Rus.Postimees. Согласно материалам дела, женщина, напавшая на прохожих на станции Рахумяэ и в поезде Elron, объяснила свой поступок отсутствием денег и плохим настроением.
В соцсетях усомнились в подлинности фотографий людей, раненых во время ракетных ударов РФ по Киеву. Что это - инсценированные сцены с актерами или реальные люди?
Интересное чтиво:
"Латвийский чемпионат на самую большую тыкву" в этом году выиграла тыква Луизы Неймане из Кулдигского края. Вес овоща составил 351 килограмм, а окружность - 390 и 374 сантиметров, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.
Стало известно, сколько Алла Пугачева зарабатывала в России во время своей концертной деятельности. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на российские СМИ. По словам генерального директора компании "РУ-Концерт" Евгения Морозова, гонорар Примадонны был самым высоким среди звезд эстрады.
Актер Дмитрий Назаров получил известность после того, как сыграл роль шеф-повара в популярном сериале "Кухня". После начала войны в Украине он отрыто осуждает агрессию России. Сейчас он пишет стихи, с помощью которых призывает не верить пропаганде Кремля.
Рыночные цены на нефть падают, но на заправках вновь наблюдается противоположная тенденция - еще недавно бензин 95-й марки стоил около 1,69 евро, а теперь цены выросли на 20 центов за литр. Почему так?
Широкая общественность познакомилась с предпринимателем Гунтисом Гадзансом, который несколько лет жил в Турции, но сейчас вернулся в родную Латвию, благодаря дружбе с Диной Зузане, членом правления Фонда развития культуры Андрея Жагарса, меценатом в области искусства и музыки. Они оба вдохновляли друг друга, вместе переживали новые испытания и просто наслаждались жизнью.
Очередная среда, а значит - очередная серия фотографий звёзд спорта за последние семь дней.
Земфира и Семен Слепаков активно высказались против войны в Украине и были вынуждены уехать из России. StarHit.ru со ссылкой на российские СМИ рассказывает о том, насколько изменились гонорары российских звезд после отъезда из страны.
Тест на проверку и памяти, и внимания. Начнем!
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