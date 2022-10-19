Главное за 19 октября ⟩ Cкандал на диктанте по латышскому, военное положение Путина и обыск у мэра Ливаны

После того, как из Бучи в пригороде Киева были изгнаны российские оккупационные войска, там открылись свидетельства ужасающих военных преступлений, в том числе пыток и изнасилований. Теперь же подобные свидетельства найдены и в городе Изюм Харьковской области, который находился под российской оккупацией шесть месяцев.

Израиль продолжает отклонять поставку оружия Украине, хотя Россия, нападая, использует произведенные в Иране беспилотные самолеты. "Я хочу ясно сказать, что мы не продаем Украине оружие", - сказал в интервью министр обороны Израиля Бени Ганц.

Россия во вторник объявила об "эвакуации" гражданских жителей оккупированного ею города Херсона, признавая, что положение российских войск в Украине является "напряженным" из-за контрнаступления Украины.

Весной общественность Эстонии потряс случай, когда агрессивно настроенная женщина столкнула мать маленького ребенка с перрона станции Рахумяэ в Таллинне и сбила с ног пожилую женщину в поезде. В сентябре по данному инциденту вступило в силу решение суда, передает Rus.Postimees. Согласно материалам дела, женщина, напавшая на прохожих на станции Рахумяэ и в поезде Elron, объяснила свой поступок отсутствием денег и плохим настроением.

В соцсетях усомнились в подлинности фотографий людей, раненых во время ракетных ударов РФ по Киеву. Что это - инсценированные сцены с актерами или реальные люди?

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