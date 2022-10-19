О чем свидетельствует введение Россией военного положения? Комментарий эксперта

По его словам, нужно понимать, что проживающие в Москве и других городах России введение военного положения не ощутят.

Самые большие изменения ожидаются в "республиках" Донбасса и в Запорожской и Херсонской областях, причем ощутят это и жители, и предприятия.

"На этих территориях начнет действовать настоящее военное положение - Россия сможет более строго контролировать потоки людей, заставлять их работать сверхурочно, а местные власти получат возможность экспроприации имущества граждан", - заявил Маклаков, добавив, что пострадают и компании, которые могут быть использованы в военных целях.

Он считает, что решение Путина свидетельствует о серьезных проблемах на фронте и России в ближайшее время придется нелегко в этих регионах.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

По словам президента России, на этих территориях режим военного положения действовал еще до их "вступления в состав России".

Согласно указу в аннексированных регионах будет создана "территориальная оборона". Кроме того, в Центральном и Южном федеральных округах России вводится "уровень повышенной готовности", еще в восьми регионах России - "средний уровень реагирования", а в остальных субъектах РФ - "уровень базовой готовности".

27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.

Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области "за присоединение" якобы выступили 93,11%, в Херсонской области - 87,05%, в ДНР - 99,23%, в ЛНР - 98,42% жителей.