"Война пришла на территорию России". Что значат указы Путина о военном положении и "уровнях реагирования" в регионах

Указ о таких полномочиях - он получил номер 756 - был опубликован сразу после выступления Путина. В нем перечислены меры, которые уже приняты или могут быть приняты на всей территории России и конкретно на аннексированных территориях Украины и в приграничных регионах России, а также во всех субъектах Южного и Центрального федеральных округов.

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Перечень мер, а также сроки и порядок их реализации, согласно указу Путина, будут определять губернаторы. При них создаются оперативные штабы из представителей силовых структур. Решения губернаторов и штабов будут обязательны для граждан.

На всех этих территориях будут проводиться "мобилизационные мероприятия" для потребностей вооруженных сил и воинских формирований, а также - в сфере экономики, гражданской обороны и "нужд населения". В частности, это может означать перевод предприятий на выпуск военной продукции, пояснил Би-би-си Сергей Кривенко.

Поправки в закон "Об обороне" о спецмерах в сфере экономики в ходе военных операций "за пределами территории России" (на тот момент окуппированные территории востока Украины еще не были "присоединены" к РФ) были приняты и вступили в силу в июле.