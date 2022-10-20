Видео ⟩ "Никто не пришел на помощь": в Вентспилсе бусик сбил ребенка и скрылся

Гунита из Вентспилса попала в неприятную ситуацию днем в понедельник, 17 октября. Ее дочь пришла навестить женщину на работе, и выяснилось, что еще совсем недавно жизнь девочки могла оборваться. Переходя дорогу через пешеходный переход на пересечении улиц Сарканмуйжас дамбис и Бривибас, чтобы вернуться домой с тренировки, девочка стала жертвой ДТП с белым микроавтобусом, который не заметил ее и сбил.

Мать пострадавшей девочки Гунита Ванага рассказывает, что машина, возможно, была марки Volkswagen.

По ее словам, девочка пересекала пешеходный переход на самокате, когда ее задел автомобиль. Девочка пережила тяжелое падение.

По словам очевидцев, белый микроавтобус попытался затормозить, но все-таки не остановился и уехал с места происшествия, не убедившись, что с ребенком все в порядке.

Гунита говорит, что ее дочь в шоке забыла позвонить ей с места происшествия. После, когда девочка объяснила ситуацию, они обратились в травмпункт и полицию.

Уже в травмпункте Северо-Курземской региональной больницы выяснилось, что 11-летняя девочка в результате столкновения сильно повредила колено.

"Ребенок, надо сказать, в шоке, потому что ей никто не пришел на помощь. Страшно, какое доверие теперь будет у ребенка к взрослым", - говорит Гунита.

В связи с инцидентом Гунита обратилась в полицию. Она призывает очевидцев сообщить о ДТП, а водителя микроавтобуса - явиться с повинной.

В свою очередь, упомянутый перекресток хорошо известен всем жителям Вентспилса, так как здесь нередки аварии с участием пешеходов.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)