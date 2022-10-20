Украина: российские командиры за деньги отправляют солдат в тыл

"Если солдат не хочет быть на передовой, он должен заплатить, и его заберут в тыл. Такой военный бизнес наиболее распространен на горячих участках фронта, где части русской армии будут нести потери и где каждый час в окопе может стать последним", - говорится в заявлении ведомства.

Например, в Бахмутском районе российские офицеры берут за такую ​​услугу 5000 рублей (82 евро) в сутки.

"Таким образом российские командиры хотят получить большие деньги, которые Шойгу и Путин обещали им перед отправкой в ​​Украину, но их в очередной раз обманули. В этой ситуации, как и в других, интересы рядовых солдат не учитываются", - говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона данные управления стратегических коммуникаций ВСУ пока не комментировало.

Война в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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