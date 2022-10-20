ВИДЕО ⟩ Балцерс красиво открыл счёт голам в новом сезоне НХЛ

В очередном матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ "Флорида Пантерз" у себя дома обыграла "Филадельфию Флайерз" - 4:3 (2:1, 0:1, 2:1).

В составе хозяев дубль оформил Картер Верхаге. Ещё по одной шайбе забросили Рудольф Балцерс и Джош Махура. За гостей отличились Ник Силер, Джеймс Ван Римсдайк и Трэвис Конечны.

Балцерс отличился в начале третьего периода и был признан второй звездой матча. Первой звездой признан канадец Картер Верхаге, который забросил две шайбы за первые девять минут игры.

Forehand ➡️ Backhand ➡️ Shelf



Rudolfs Balcers has the @FlaPanthers up in the third! pic.twitter.com/1qv34EHRM8 — NHL (@NHL) October 20, 2022

25-летний Балцерс провёл на льду 11 минут 28 секунд, заработал две штрафные минуты и завершил матч с положительным коэффициентом полезности "+1".

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков соперника (91,2%).

Для "Флориды" эта победа стала третьей в четырёх матчах, и в данный момент клуб Балцерса с шестью очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Филадельфия" в ней же расположилась двумя строчками ниже, имея в активе также шесть баллов.