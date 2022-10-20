Латвийский нападающий Рудольф Балцерс забросил свою первую шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и помог своему клубу "Флорида Пантерз" одержать победу.
ВИДЕО ⟩ Балцерс красиво открыл счёт голам в новом сезоне НХЛ
В очередном матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ "Флорида Пантерз" у себя дома обыграла "Филадельфию Флайерз" - 4:3 (2:1, 0:1, 2:1).
В составе хозяев дубль оформил Картер Верхаге. Ещё по одной шайбе забросили Рудольф Балцерс и Джош Махура. За гостей отличились Ник Силер, Джеймс Ван Римсдайк и Трэвис Конечны.
Балцерс отличился в начале третьего периода и был признан второй звездой матча. Первой звездой признан канадец Картер Верхаге, который забросил две шайбы за первые девять минут игры.
Forehand ➡️ Backhand ➡️ Shelf— NHL (@NHL) October 20, 2022
Rudolfs Balcers has the @FlaPanthers up in the third! pic.twitter.com/1qv34EHRM8
25-летний Балцерс провёл на льду 11 минут 28 секунд, заработал две штрафные минуты и завершил матч с положительным коэффициентом полезности "+1".
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков соперника (91,2%).
Для "Флориды" эта победа стала третьей в четырёх матчах, и в данный момент клуб Балцерса с шестью очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Филадельфия" в ней же расположилась двумя строчками ниже, имея в активе также шесть баллов.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!