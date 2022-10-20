За минувшие сутки подтверждено 822 новых случая Covid-19, получены сведения о смерти одного человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 822 новых случая Covid-19, скончался один человек
Вчера проведено 4368 тестов на Covid-19, 18,8% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 597,3 до 581,4 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6037 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 946 914 случаев заболевания.
Госпитализации
За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 370 до 342 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Вчера госпитализированы 24 пациента с Covid-19, выписаны 45 человек.
У 137 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 132 человек среднетяжелое течение заболевания, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
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