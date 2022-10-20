Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой действующего чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе британца Тайсона Фьюри.
Официально объявлен следующий бой Тайсона Фьюри
Тайсон Фьюри проведёт защиту титула 3 декабря в Лондоне, а соперником британского тяжеловеса станет его соотечественник Дерек Чисора.
Для них это будет третий бой. Фьюри дважды побеждал Чисору в 2011 и 2014 годах, в первом бою он выиграл судейским решением, а во втором победил досрочно в 10-м раунде.
Фьюри завоевал чемпионский пояс WBC 22 февраля 2020 года после победы над американцем Деонтеем Уайлдером. Впоследствии он дважды защитил титул в поединках с Уайлдером и британцем Диллианом Уайтом.
Всего на счету 34-летнего боксёра 32 победы и одна ничья в 33 боях. Чисоре 38 лет, на его счету 33 победы (23 нокаутом) и 12 поражений.
Напомним, недавно Фьюри объявил о срыве поединка с британцем Энтони Джошуа, который, согласно его заявлению, не успел подписать контракт на бой к назначенному сроку.
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