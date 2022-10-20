В прошлом году латвийские стартапы заплатили 25 миллионов евро налогов и привлекли иностранные инвестиции на сумму около 220 миллионов евро. Однако к 2030 году эти показатели могут увеличиться в несколько раз, и вместо одного единорога в Латвии может появиться до пяти. Об этом свидетельствуют данные исследования экосистемы стартапов стран Балтии, проведенного компанией Civitta по инициативе Google.
Стартапов в Латвии все больше, но их рост сдерживают два обстоятельства
Исследование также выявило два основных вызова, сдерживающих потенциал роста стартапов - нехватку талантов и трудности с привлечением финансирования со стороны венчурных фондов.
Данные показывают, что в течении последних пяти лет количество стартапов в Латвии стремительно растет - в 2021 году в Латвии их было 626, что на 23% больше, чем в 2016 году. Число людей, работающих в латвийских стартапах, также быстро росло, увеличившись на 12% в период с 2016 по 2020 год и достигнув 6 000 сотрудников. Заработная плата людей, работающих в стартапах, почти вдвое выше средней по стране.
"Я горжусь латвийскими стартапами, но считаю, что мы можем делать гораздо больше для их поддержки. Латвии необходимо больше стартапов, больше привлеченного финансирования и человеческих ресурсов. Я считаю, что именно стартапы обладают наибольшим потенциалом для передачи экономике открытий и инноваций наших ученых, в том числе в области глубинных технологий (Deep Tech). Более того, стартапы создают новую предпринимательскую культуру, ориентированную на устойчивые бизнес-модели, циркулярную и цифровую экономику, чистую энергию, индустриальные инновации и задачи по борьбе с изменением климата", - подчеркивает министр экономики Илзе Индриксоне.
Балтийская экосистема стартапов может вырасти в несколько раз
Аудриус Янулис, руководитель отдела экспорта и стартапов Google в странах Балтии, говорит, что исследование было начато с целью проанализировать потенциал экосистемы стартапов стран Балтии и способы масштабирования (scale-up) стартапов для превращения их в быстрорастущие компании.
"Нашей целью было выяснить, что нужно экосистеме стартапов, чтобы расширяться и расти, внося ощутимый вклад в экономику страны. Мы консультируем стартапы каждый день и знаем, как трудно их создавать. Еще сложнее создать действительно успешную, быстрорастущую компанию, которая зарабатывает миллионы и нанимает сотни сотрудников. Но в Латвии уже есть успешные примеры. Одной из целей исследования было выяснить, какова их формула успеха", - говорит А. Янулис.
На стартапы, как и на бизнес в целом, влияет макроэкономическая среда - пандемии, инфляция и геополитическая напряженность. По словам эксперта Google, новое исследование рассматривает долгосрочные тенденции, чтобы как стартапы, так и другие участники экосистемы могли принимать соответсвующие решения.
Исследование показывает, что двумя основными вызовами, с которыми сталкиваются стартапы, являются постоянная нехватка талантливых специалистов и недостаток венчурного финансирования. Исследование также обозначает потенциальную область для совершенствования: более оперативно отслеживая изменения в законодательстве ЕС, основатели стартапов могут лучше адаптировать свою бизнес-модель к быстро меняющейся предпринимательской среде.
Акции стартапов - действенный способ привлечения талантов
В рамках исследования было опрошено более 1 700 сотрудников стартапов. Результаты показывают, что образ стартапов в странах Балтии очень позитивный. Сотрудников больше всего мотивируют гибкий график работы, перспективы карьерного роста, свобода действий, возможность разрабатывать новые продукты и другие преимущества.
Но, несмотря на это, нехватка талантов является серьезной проблемой - 65% балтийских стартапов, готовых платить более высокую зарплату, говорят, что им трудно найти и привлечь нужных сотрудников. В Латвии особенно не хватает аналитиков данных, ИТ-инженеров, специалистов по продажам и развитию бизнеса. Начинающим компаниям еще сложнее, так как большинство сотрудников предпочитают карьеру в крупных корпорациях или в уже известном и опытном стартапе.
Исследование показало, что жители Латвии рассмотрели бы возможность работы в стартапе, если бы зарплата там была в среднем на 40% больше. Это связано с тем, что почти у половины респондентов работа в стартапе ассоциируется с постоянными переменами и отсутствием стабильности.
Андрис К. Берзиньш, партнер венчурного фонда Change Ventures и член правления Латвийской ассоциации стартапов, убежден, что разрешение работникам покупать акции стартапа могло бы решить эту проблему: "Опционы на акции для сотрудников - это реальный инструмент для привлечения лучших в мире талантов. Однако важно не только использовать этот инструмент, но и информировать о нем потенциальных работников — опрос показал, что чем больше люди узнают об этой возможности, тем больше вероятность того, что они будут рассматривать это как стимул присоединиться к стартапу", - говорит А. К. Берзиньш.
Акции для сотрудников также являются важным элементом для долгосрочного успеха экосистемы, поскольку в случае большого успеха, например, в случае "единорога", когда рыночная стоимость компании достигает более 1 млрд долларов США, сотрудники получают большой доход от своих акций, что позволяет им самим стать бизнес-ангелами и менторами или инвестировать в другие стартапы. Это создает так называемый "эффект маховика".
Для получения финансирования необходимо в среднем 27 встреч
Согласно результатам опроса, еще одной проблемой для латвийских стартапов является привлечение финансирования от венчурных фондов. 53% респондентов назвали это главной проблемой.
Несмотря на рост объемов финансирования, стартапам не просто привлечь внимание фондов. Рональдс Штраухс, ассоциированный партнер Civitta, считает, что стартапы должны быть очень настойчивыми на пути к масштабируемости, поскольку им, возможно, придется десятки раз обращаться в фонды, чтобы привлечь финансирование.
"Исследование показывает, что для развития стартапа недостаточно иметь хороший продукт, большие амбиции и увлеченную команду - необходимо также запастись настойчивостью и терпением. В среднем в Латвии стартапу приходится около 27 раз обращаться в венчурные фонды, прежде чем ему удается получить финансирование", - говорит Р. Штраухс.
Он призывает использовать преимущества относительно небольшой экосистемы Латвии и контакты с известными предпринимателями для привлечения внимания иностранных инвесторов. Стартапы имеют больше шансов привлечь внимание инвесторов, пользуясь поддержкой уже состоявшихся основателей стартапов, чтобы им не пришлось писать электронные письма без знакомства. Также рекомендуется включить в команду или правление стартапа известных предпринимателей - исследования свидетельствует, что наличие экспертов в команде повышает вероятность успешного исхода в несколько раз.
Участие в формировании политики ЕС - возможность для стартапов
Исследование также показывает, что стартапы стран Балтии недостаточно осведомлены о нормативных актах Европейского Союза, которые влияют на их деятельность.
"Стартапы должны быть особенно вовлечены в разработку регулирования ЕС, определяющее развитие цифровой экономики, поскольку она оказывает непосредственное влияние на их деятельность как внутри, так и за пределами ЕС. Одним из наиболее ярких примеров такого регулирования является принятый в Брюсселе в 2018 году Общий регламент по защите персональных данных (GDPR), который распространяется на все компании, желающие работать в Европе, а затем был принят и другими странами мира", - комментирует партнер Civitta Веели Оезельг.
По ее словам, стартапы, которые хотят развиваться за пределами Латвии и утвердиться на мировых рынках, должны не только следить за политикой ЕС в области цифровых технологий, но и активно участвовать в законодательных процессах ЕС.
Об исследовании:
В ходе крупнейшего на сегодняшний день исследования экосистемы стартапов стран Балтии было проведено 25 интервью, опрошено 108 основателей стартапов, а также 1 798 сотрудников, управляющих фондами альтернативного капитала и других участников экосистемы стартапов стран Балтии. Также были проанализированы национальная политика и политика ЕС, изучены примеры существующих экосистем стартапов и спрогнозирована динамика будущего роста.
Ознакомиться с исследованием можно здесь.
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