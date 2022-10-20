Стартапов в Латвии все больше, но их рост сдерживают два обстоятельства

По ее словам, стартапы, которые хотят развиваться за пределами Латвии и утвердиться на мировых рынках, должны не только следить за политикой ЕС в области цифровых технологий, но и активно участвовать в законодательных процессах ЕС.

Об исследовании:

В ходе крупнейшего на сегодняшний день исследования экосистемы стартапов стран Балтии было проведено 25 интервью, опрошено 108 основателей стартапов, а также 1 798 сотрудников, управляющих фондами альтернативного капитала и других участников экосистемы стартапов стран Балтии. Также были проанализированы национальная политика и политика ЕС, изучены примеры существующих экосистем стартапов и спрогнозирована динамика будущего роста.

Ознакомиться с исследованием можно здесь.