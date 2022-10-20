В ночь на 30 октября Латвия перейдет на зимнее время

В связи с тем, что в странах Европейского союза еще не достигнута договоренность о необходимости перехода с летнего на зимнее время и обратно, в настоящее время действует прежний порядок, поэтому в воскресенье в Латвии и других странах ЕС состоится переход на зимнее время.

Переход на летнее время произойдет 26 марта 2023 года.

В 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах ЕС опрос, и большая часть его жителей выразила мнение, что существующий порядок нужно отменить. В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС, но договоренность пока не достигнута.

Правительство Латвии постановило, что государство в целом поддерживает отказ от перехода с зимнего времени на летнее и обратно и после принятия директивы готово перейти на летнее время и остаться в нем.