Уходящий день принес нам множество новостей со всего мира, а чтобы вы ничего не пропустили, RUS TVNET собрал все самое важное за четверг, 20 октября.
ГЛАВНОЕ ЗА 20 ОКТЯБРЯ ⟩ Британия осталась без премьера, латвийцы продавали технологии в РФ и латышский язык для ВНЖ
Новости Латвии:
Жителям, сменившим свой латвийский паспорт на российский, но при этом продолжающим жить в Латвии на основании постоянного ВНЖ, впредь придется доказывать, что они владеют латышским языком по крайней мере на базовом уровне.
В программу Латвийского телевидения 4. studija обратился водитель, которого удивило решение полиции, что виновником аварии признан именно он.
В ночь на воскресенье, 30 октября, в Латвии состоится переход на зимнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час назад, сообщает Минэкономики.
В 2021 году уровень рождаемости в Латвии оказался самым низким за сто лет, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением в информационном обзоре "Демография".
Сегодня, 20 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону "О страховании материнства и болезни", которые увеличат с 30% до 50% долю родительского пособия для получателя, который работает во время отпуска по уходу за ребенком.
Пользователь Twitter поделился видео, на котором видно, как комбайн, пересекая мост через реку Лиелупе, врезается в ограждение. TVNET связался с Государственной полицией.
С учетом того, что принятие решения по законопроекту о Службе государственной обороны (СГО) откладывается, первый призыв может состояться только в июле следующего года, а не в январе, как планировалось ранее, заявил государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс в интервью Латвийскому радио.
За рубежом:
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, сообщает Русская служба BBC.
Власти США раскрыли две схемы продажи высокоточных технологий в Россию. По одной из них обвиняются граждане Латвии, сообщило в среду, 19 октября, Министерство юстиции США.
Президент России Владимир Путин находится в "невообразимо тяжелом положении", но пытается заставить украинцев капитулировать своей жестокостью.
Президент Владимир Путин впервые в современной российской истории ввел военное положение - пока лишь на территориях Украины, которые Россия объявила присоединенными. Совет Федерации единогласно решение Путина утвердил.
Российские командиры "сделали бизнес" в Украине и за деньги отправляют подчиненных солдат с передовой в тыл, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Россия начала информационную подготовку населения с целью обоснования полного вывода войск с правого берега Днепра и потери Херсона, сообщает Институт изучения войны США (ISW).
Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что трое его несовершеннолетних сыновей находятся на передовой в Украине, где вновь обострились боевые действия между российской и украинской армиями.
В первые дни после 21 сентября, когда в России была объявлена мобилизация, неуклонно нарастал поток желающих пересечь российско-эстонскую границу. Среди них были сотни украинцев. Теперь ситуация нормализовалась, но что же все-таки не самом деле происходило на границе, когда в очередях назревала гуманитарная катастрофа и почему многие граждане Украины не были допущены эстонскими пограничниками на территорию Эстонии? Разбирается Rus.Postimees.
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