ГЛАВНОЕ ЗА 20 ОКТЯБРЯ ⟩ Британия осталась без премьера, латвийцы продавали технологии в РФ и латышский язык для ВНЖ

С учетом того, что принятие решения по законопроекту о Службе государственной обороны (СГО) откладывается, первый призыв может состояться только в июле следующего года, а не в январе, как планировалось ранее, заявил государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс в интервью Латвийскому радио.

За рубежом:

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, сообщает Русская служба BBC.

Власти США раскрыли две схемы продажи высокоточных технологий в Россию. По одной из них обвиняются граждане Латвии, сообщило в среду, 19 октября, Министерство юстиции США.

Президент России Владимир Путин находится в "невообразимо тяжелом положении", но пытается заставить украинцев капитулировать своей жестокостью.

Президент Владимир Путин впервые в современной российской истории ввел военное положение - пока лишь на территориях Украины, которые Россия объявила присоединенными. Совет Федерации единогласно решение Путина утвердил.

Российские командиры "сделали бизнес" в Украине и за деньги отправляют подчиненных солдат с передовой в тыл, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Россия начала информационную подготовку населения с целью обоснования полного вывода войск с правого берега Днепра и потери Херсона, сообщает Институт изучения войны США (ISW).

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что трое его несовершеннолетних сыновей находятся на передовой в Украине, где вновь обострились боевые действия между российской и украинской армиями.