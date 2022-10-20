Махачев заявил о намерении превзойти Нурмагомедова

"Я собираюсь провести больше защит титула, чем Хабиб. Позже я перейду в другой дивизион", - поделился планами спортсмен.

Махачев также выразил уверенность в том, что, если у него получится это сделать, Нурмагомедов будет только рад.

Хабиб Нурмагомедов - бывший чемпион UFC в лёгком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 поединках по правилам MMA.

В следующем поединке Махачеву будет противостоять бразильский боец Чарльз Оливейра. Их бой возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 22 октября, а победитель этого противостояния станет обладателем вакантного титула чемпиона организации в лёгком весе.

"Ислам будет кататься на Оливейре, как на лошади. Ислама многие недооценивают. Нет у Чарльза выдающихся навыков грэпплинга. Если ты сдавался в UFC восемь раз, как ты можешь сказать, что ты очень хорош в партере? Ты сдался восемь раз", - приводит слова Нурмагомедова сайт LowKickMMA.

Махачев провел в UFC 12 поединков, потерпел одно поражение и одержал 11 побед (из них десять подряд). В активе Оливейры 30 боёв в UFC, в которых он одержал 21 победу и потерпел восемь поражений. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.