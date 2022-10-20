Канадский вратарь передумал играть в КХЛ после двух матчей

34-летний Хэммонд перешёл в "Трактор" в сентябре, подписав соглашение до конца сезона. Всего в КХЛ канадский голкипер провёл два матча, в каждом из которых команда из Челябинска потерпела поражение.

В двух матчах Хэммонд пропустил семь шайб. Процент отражённых бросков составил 85,1%.

Генеральный директор клуба Иван Савин сообщил, что контракт расторгнут по инициативе хоккеиста.

"Контракт с Эндрю Хэммондом расторгнут по инициативе хоккеиста. Сегодня он возвращается домой в Северную Америку. Мы благодарим Эндрю за честную работу и желаем успехов в будущем", - сказал Савин.

Ранее Хэммонд выступал в Национальной хоккейной лиге за "Нью-Джерси Дэвилс", "Монреаль Канадиэнс", "Миннесота Уайлд", "Колорадо Эвеланш" и "Оттава Сенаторс". Всего в НХЛ Хэммонд сыграл 67 матчей.

28 сентября Федерация хоккея Канады призвала канадских хоккеистов, выступающих в КХЛ, срочно покинуть Россию. Кроме того, в МИД Канады заявили, что канадские спортсмены, решившие остаться в России и Беларуси, должны объяснить свои решения общественности.