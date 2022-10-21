Все более враждебные сообщения Беларуси и России и создание общей группировки вооруженных сил свидетельствуют о возрастающих угрозах, что снова возможно нападение России на Украину с территории Беларуси, сообщил Киев в четверг, 20 октября.
Киев усматривает возрастающую угрозу нападения со стороны Беларуси
На прошлой неделе Россия и Беларусь сообщили о создании общей группировки вооруженных сил для "защиты границ Беларуси".
"Агрессивная риторика военно-политического руководства Россия и Беларуси усиливается", - указал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Алексей Хромов.
"Угроза возобновления наступления вооруженных сил России на северном фронте возрастает", - сообщил Хромов.
Вторжение может начаться на запад об границ Беларуси, чтобы обрезать главные логистические артерии для поставки оружия и военной техники Украине из стран с запада, в том числе из Польши.
Служба безопасности Беларуси в четверг сообщила, что увеличились попытки нарушить воздушное пространство Беларуси и усиливаются разведывательные активности с территории Украины.
Минск в понедельник сообщил, что в Беларусь в рамках совместной группировки дислоцированы до 9000 российских военнослужащих и примерно 170 танков.
Беларусь утверждает, что у этих сил будет оборонительный характер и их цель - обеспечить защиту границ Беларуси.
В свою очередь президент Беларуси Владимир Зеленский недавно на саммите G7 указал, что Россия пытается втянуть Беларусь в военные действия против Украины.
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