Киев усматривает возрастающую угрозу нападения со стороны Беларуси

На прошлой неделе Россия и Беларусь сообщили о создании общей группировки вооруженных сил для "защиты границ Беларуси".

"Агрессивная риторика военно-политического руководства Россия и Беларуси усиливается", - указал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Алексей Хромов.

"Угроза возобновления наступления вооруженных сил России на северном фронте возрастает", - сообщил Хромов.

Вторжение может начаться на запад об границ Беларуси, чтобы обрезать главные логистические артерии для поставки оружия и военной техники Украине из стран с запада, в том числе из Польши.

Служба безопасности Беларуси в четверг сообщила, что увеличились попытки нарушить воздушное пространство Беларуси и усиливаются разведывательные активности с территории Украины.

Минск в понедельник сообщил, что в Беларусь в рамках совместной группировки дислоцированы до 9000 российских военнослужащих и примерно 170 танков.

Беларусь утверждает, что у этих сил будет оборонительный характер и их цель - обеспечить защиту границ Беларуси.

В свою очередь президент Беларуси Владимир Зеленский недавно на саммите G7 указал, что Россия пытается втянуть Беларусь в военные действия против Украины.