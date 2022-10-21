За сутки выявлено 625 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Скончались два человека:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Вчера проведено 3202 теста на Covid-19, 19,5% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 581,4 до 553,3 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6039 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 947 539 случаев заболевания.

Госпитализации

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 342 до 345 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализировано 38 пациентов с Covid-19, выписаны 30 человек.

У 140 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 140 человек среднетяжелое течение заболевания, четверо находятся в тяжелом состоянии.