ВИДЕО ⟩ Лось выбежал на поле и прервал футбольный матч

Инцидент произошёл в Вайоминге, когда во время детского футбольного матча прямо на поле выбежал лось. Животное напугало не только детей, но и их родителей, которые стали разбегаться в разные стороны.

"Это был очень крупный лось. Но он выглядел скорее растерянным, чем агрессивным. Я не думаю, что лось понимал, что делать, когда выбежал на поле, где были все эти кричащие дети и родители, пытающиеся спрятать их", - приводит слова одного из родителей Cowboy State Daily.

В итоге никто не пострадал и лося удалось прогнать благодаря мужчине на электровелосипеде. После инцидента футбольный матч возобновился.