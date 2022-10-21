Курьёзный случай произошёл в США, где пришлось прервать футбольный матч из-за выбежавшего на поле лося. Об этом сообщает UPI.
ВИДЕО ⟩ Лось выбежал на поле и прервал футбольный матч
Лось выбежал на поле и прервал футбольный матч
Инцидент произошёл в Вайоминге, когда во время детского футбольного матча прямо на поле выбежал лось. Животное напугало не только детей, но и их родителей, которые стали разбегаться в разные стороны.
"Это был очень крупный лось. Но он выглядел скорее растерянным, чем агрессивным. Я не думаю, что лось понимал, что делать, когда выбежал на поле, где были все эти кричащие дети и родители, пытающиеся спрятать их", - приводит слова одного из родителей Cowboy State Daily.
В итоге никто не пострадал и лося удалось прогнать благодаря мужчине на электровелосипеде. После инцидента футбольный матч возобновился.
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