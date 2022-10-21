Утром в пятницу сотрудники Пожарно-спасательной службы получили вызов в волость Асунес Краславского края, где в одноэтажном жилом доме образовалось задымление, сообщает агентство LETA.
В Латгале в задымленном доме найден погибший человек
На месте происшествия пожарные констатировали задымление, которое, судя по всему, возникло в результате неправильного использования отопительного устройства.
Горение за пределами печи не происходило.
До прибытия пожарных из здания вынесли человека. Он погиб.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 38 вызовов: 16 на тушение пожаров, 13 - на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.
VUGD напоминает, что во время использования отопительных устройств жители должны соблюдать осторожность и требования безопасности, чтобы не вызвать трагический пожар.
Запрещено использовать поврежденные отопительные устройства, перегревать их, оставлять дверцы печи открытыми, сушить на отопительном устройстве вещи, а также складывать у печной дверцы дрова и другое топливо.
Самая частая причина пожаров - невнимательные действия, в том числе и при эксплуатации отопительных устройств.
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