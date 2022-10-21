В Латгале в задымленном доме найден погибший человек

На месте происшествия пожарные констатировали задымление, которое, судя по всему, возникло в результате неправильного использования отопительного устройства.

Горение за пределами печи не происходило.

До прибытия пожарных из здания вынесли человека. Он погиб.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 38 вызовов: 16 на тушение пожаров, 13 - на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.

VUGD напоминает, что во время использования отопительных устройств жители должны соблюдать осторожность и требования безопасности, чтобы не вызвать трагический пожар.

Запрещено использовать поврежденные отопительные устройства, перегревать их, оставлять дверцы печи открытыми, сушить на отопительном устройстве вещи, а также складывать у печной дверцы дрова и другое топливо.

Самая частая причина пожаров - невнимательные действия, в том числе и при эксплуатации отопительных устройств.