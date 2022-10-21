В субботу в Риге пройдет шествие против обязательной военной службы

Действительная военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, которая регулируется законом о государственной гражданской службе, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.

Решение не призывать на военную службу может быть принято в отношении девяти категорий граждан - это граждане, состояние здоровья которых не соответствует требованиям СГО, учащиеся государственных средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, отбывающие наказание за тяжкое или особо тяжкое уголовное преступление, независимо от погашения или снятия судимости, а также подозреваемые или обвиняемые в уголовном процессе.

В первый год реализации СГО планируется привлечь 1000 граждан. Количество призывников планируется постепенно увеличивать в течение пяти лет, и, начиная с 2028 года, ожидается, что ежегодно будут призываться 7500 граждан Латвии, если будет выделено необходимое финансирование.

В настоящее время Минобороны произвело предварительные расчеты затрат на внедрение СГО. Финансирование планируется обеспечить до 2027 года за счет постепенного увеличения бюджета оборонного сектора. Кабинет министров также концептуально поддержал увеличение оборонного бюджета до 3% от валового внутреннего продукта к 2027 году, решение по которому должен принять следующий Сейм.