NYT: У Киева есть шесть недель, чтобы добиться успехов в борьбе с ВС РФ

Американская сторона считает, что вероятность масштабного провала российских сил, который позволил бы Украине вернуть значительную часть территории, как это было в прошлом месяце, невелика. Однако отдельные российские подразделения могут сдать позиции под натиском украинских войск, что позволит Киеву продолжить отвоевывать города Донбасса и, возможно, вернуть Херсон, пишет NYT.

"У Украины есть окно возможностей", - отметил Мейсон Кларк, военный аналитик из Института изучения войны (ISW). "Украинцы свободны в выборе, где они могут атаковать", - добавил он.

Эксперты: Киеву не следует чрезмерно расширять линии военного снабжения

В частном порядке американские собеседники отмечают, что Украина должна продолжить использовать свое преимущество в ближайшие недели. При этом Киеву, однако, не следует чрезмерно расширять линии военного снабжения или давать российской армии шанс использовать любые слабые места в оборонительных позициях Украины, считают эксперты.