В Лиепае очевидцы помогли задержать пьяного мужчину с пневматическим оружием

В среду, 19 октября, в 6:25 Государственная полиция получила информацию, что в Лиепае, на улице Земниеку, у двух мужчин находится предмет, похожий на пистолет.

Должностные лица батальона специальных задач Госполиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где встретили мужчину - очевидца, который рассказал стражам порядка, что видел, как у одного из мужчин за пояс брюк заткнуто оружие. Узнав, что второй очевидец следит за мужчинами, стражи порядка выяснили их возможное местонахождение.

В 6:30 мужчины были задержаны, у одного из них находилось пневматическое оружие. Очевидцы пояснили, что оба лица находились на территории автозаправочной станции и собирали бутылки с депозитной маркировкой. Один из мужчин подошел попросить сигарету, которую очевидцы дали. Мужчина повернулся и жестами указал, чтобы мужчины никому не говорили, что у него сзади за поясом оружие, после чего они проинформировали Госполицию.

Стражи порядка провели проверку алкоголя в выдохе задержанного - алкометр показал опьянение 2,18 промилле. Пневматическое оружие было конфисковано, начат административный процесс.

За ношение пневматического оружия в состоянии опьянения более 0,5 промилле грозит штраф от 1000 до 2000 евро, лишение прав на приобретение, хранение и ношение пневматического оружия большой энергии на срок от одного до трех лет.