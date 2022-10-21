Евросоюз выделил на проект железнодорожной магистрали Rail Baltica еще 359,2 млн евро. Об этом сообщила координирующая проект совместная компания стран Балтии RB Rail.
Евросоюз выделил на проект Rail Baltica еще 359 миллионов евро
По ее сообщению, был подписан договор о дополнительном финансировании в размере 422,7 млн евро в рамках программы Connecting Europe Facility (CIF).
Из этой суммы вклад программы составит 359,2 млн евро, или 85%, а еще 15% будет финансироваться правительствами трех стран Балтии.
Соглашение подписали Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и защите окружающей среды (CINEA), министерства транспорта Эстонии, Латвии, Литвы и RB Rail.
Галерея: Строительная площадка Rail Baltica в Риге
Глава отдела CINEA Мортен Йенсен сообщил, что это уже восьмая дотация программы в поддержку реализации Rail Baltica.
В 2014-2021 годах Rail Baltica было выделено более 1,2 млрд евро, в том числе 85% в рамках CIF.
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