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Евросоюз выделил на проект Rail Baltica еще 359 миллионов евро

rus.tvnet.lv/LETA
Евросоюз выделил на проект Rail Baltica еще 359 миллионов евро
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Строительная площадка Rail Baltica в Риге
Строительная площадка Rail Baltica в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

Евросоюз выделил на проект железнодорожной магистрали Rail Baltica еще 359,2 млн евро. Об этом сообщила координирующая проект совместная компания стран Балтии RB Rail.

По ее сообщению, был подписан договор о дополнительном финансировании в размере 422,7 млн евро в рамках программы Connecting Europe Facility (CIF).

Из этой суммы вклад программы составит 359,2 млн евро, или 85%, а еще 15% будет финансироваться правительствами трех стран Балтии.

Соглашение подписали Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и защите окружающей среды (CINEA), министерства транспорта Эстонии, Латвии, Литвы и RB Rail.

Галерея: Строительная площадка Rail Baltica в Риге

Глава отдела CINEA Мортен Йенсен сообщил, что это уже восьмая дотация программы в поддержку реализации Rail Baltica.

В 2014-2021 годах Rail Baltica было выделено более 1,2 млрд евро, в том числе 85% в рамках CIF.

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