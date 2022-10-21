Евросоюз выделил на проект Rail Baltica еще 359 миллионов евро

По ее сообщению, был подписан договор о дополнительном финансировании в размере 422,7 млн евро в рамках программы Connecting Europe Facility (CIF).

Из этой суммы вклад программы составит 359,2 млн евро, или 85%, а еще 15% будет финансироваться правительствами трех стран Балтии.

Соглашение подписали Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и защите окружающей среды (CINEA), министерства транспорта Эстонии, Латвии, Литвы и RB Rail.

Галерея: Строительная площадка Rail Baltica в Риге

Глава отдела CINEA Мортен Йенсен сообщил, что это уже восьмая дотация программы в поддержку реализации Rail Baltica.

В 2014-2021 годах Rail Baltica было выделено более 1,2 млрд евро, в том числе 85% в рамках CIF.