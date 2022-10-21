Кто может стать новым премьер-министром Великобритании. Претендентами называют Джонсона, Сунака и Мордаунт

"Я изменил свое мнение за последние 24 часа. Я слышал от двух-трех человек, которых я действительно уважаю и которые обычно очень хороши в цифрах, что он не только преодолеет порог в 100 депутатов, но и может получить около 140", - сказал в интервью программе Today на BBC Radio 4 Тим Монтгомери, основатель веб-сайта сторонников Консервативной партии ConservativeHome.

В партии у Джонсона есть немало сторонников. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джейкоб Рис-Могг призвал консерваторов в парламенте выдвинуть именно его кандидатуру.

Поддержать Джонсона готова также Прити Патель, возглавлявшая в его правительстве министерство внутренних дел.

По мнению его союзников, успешное возвращение в большую политику Борису Джонсону может обеспечить примирение с Риши Сунаком, бывшим министром финансов в его правительстве, чья добровольная отставка в июле стала одной из причин краха Джонсона.

Кратко о других претендентах

Риши Сунак

Руши Сунак и Пенни Мордаунт участвовали в гонке за пост главы партии Консерваторов и в прошлый раз, когда летом Джонсон ушел в отставку. Первый раунд борьбы тогда остался за Сунаком.

Он стал депутатом британского парламента не так давно - в 2015 году. В 2019-м был назначен министром финансов и оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом.