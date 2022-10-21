VDD задержала в Риге агрессивно настроенного сторонника войны

На действия упомянутого негражданина Латвии VDD обратила усиленное внимание после того, как в интернете была констатирована видеозапись, на которой лицо многократно указывает на необходимость и готовность уничтожать украинцев.

Этот человек на видеозаписи выражает поддержку России, повторяя характерные для военной пропаганды Кремля утверждения, а также готовность выступить против сторонников Украины в Латвии, раскрыв интерес к приобретению огнестрельного оружия.

Принимая во внимание эти обстоятельства, VDD 19 октября начала уголовный процесс по факту возможного разжигания национальной и этнической ненависти или розни.