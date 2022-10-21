Левитс: необходимо сохранить международный порядок, иначе мир погрузится в хаос

Он принял участие в дискуссии "Реальная политика против идеальной политики. Запад после 24 февраля", дав определение этим двум видам политики. С точки зрения президента, идеальная политика, или политика идеалов, означает постановку целей, соответствующих таким ценностям, которые впоследствии не могут быть подвергнуты сомнению. Идеальная политика включает эти ценности в качестве политических целей как в дипломатии, так и во внешней политике.

В свою очередь реальная политика в самом широком смысле слова - это практическая политика того, как добиваться и достигать этих соответствующих ценностям целей.

По мнению президента, отказ от этих целей и идеалов влечет за собой опасность и лицемерие, что ставит под угрозу идеальную политику. Это относится как к Западу, так и к так называемому "глобальному Югу".

Как сообщалось, сегодня и в субботу, 22 октября, в Латвийской национальной библиотеке проходит ежегодный форум по безопасности и внешней политике "Рижская конференция".