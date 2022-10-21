Левандовски - третий игрок в XXI веке, забивший 600 голов за карьеру

34-летний форвард оформил дубль в поединке 10-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (3:0). Эти голы стали для него 600-м и 601-м в карьере.

Таким образом, поляк стал третьим игроком в XXI веке, сумевшим забить за карьеру более 600 голов. До Левандовски это удавалось лишь аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду.

После перехода в "Барселону" поляк забил 16 голов в 14 матчах. За мюнхенскую "Баварию" у него 344 гола в 375 играх. В дортмундской "Боруссии" он забил 103 гола в 186 матчах.

Выступая за польский "Знич", он забил 21 мяч. В составе польского "Леха" Левандовски отличился 41 раз. Кроме того, у Роберта 76 голов в 134 матчах за сборную Польши.

В текущем сезоне поляк провёл 10 матчей в чемпионате Испании, забив 11 голов и отдав три результативных передачи. В Лиге чемпионов Левандовски сыграл в четырёх играх, забив пять мячей.