Главное за 21 октября ⟩ ВНЖ для россиян и белорусов, ДТП со школьником в Кенгарагсе и интервью с участницей Мiss Universe

За рубежом:

Глаза, сияющие от восторга и садистской радости, - так можно описать атмосферу российских пропагандистских передач прошлой недели. Персонал, обслуживающий идеологию Кремля, не стеснялся выражать свое восхищение разрушением украинской инфраструктуры в результате массированных ракетных ударов, нанесенных Россией 10 октября по украинским городам, в том числе Киеву, подчеркивая, что все российское общество давно ожидало такой акции, особенно после взрыва Крымского моста 8 октября.

Что планирует Россия, ведя почти еженедельные обстрелы украинских энергообъектов, и к каким последствиям это приведет?

После заявления об отставке премьер-министра Лиз Трасс в Консервативной партии Великобритании снова разворачивается борьба за лидерство. Высокопоставленные тори начали активно заручаться поддержкой однопартийцев, и наиболее вероятными претендентами на пост главы партии и руководителя правительства, по мнению экспертов, являются бывший премьер-министр Борис Джонсон, бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордаунт.

Интересное чтиво:

"Это не только про красивое лицо, макияж, прическу и платья! Девушка должна быть многогранная, многосторонняя, развиваться и помогать другим людям", - рассказывает онлайн-журналу KLIK Кате Алексеева, которая представит Латвию на "самом престижном конкурсе красоты".

На киноэкранах Латвии - остросоциальная драма Линды Олте "Сестры" о жизни воспитанников рижских детских домов. Фильм изначально задумывался как документальный, однако и в игровом виде не потерял реализма, так как основан на рассказах детей из детдомов, их сотрудников, приемных семей, а также женщин, которые не смогли самостоятельно заботиться о своих детях. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" с фильмом ознакомился и разобрался, чего в нем больше - чистой "социалки" или живой человеческой истории.

Многие, кто в последние недели проезжал мимо развалин Бауского замка, задавались вопросом, что происходит в парке замка. На этой неделе, в преддверии праздника Хэллоуин, там открыл свои двери грандиозный "Парк ужасов" с более чем 250 страшными объектами.

Помните легендарного баскетболиста "Чикаго Буллз" Денниса Родмана? Сегодня речь пойдет о его дочери, которая также связала свою жизнь со спортом, став успешной футболисткой.

В конце октября и в ноябре температура воздуха в Латвии ожидается в основном выше нормы, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.