Рабочая неделя подошла к концу, но не спешите начинать отдыхать, пока не прочитаете о главных новостях за уходящую пятницу, 21 октября!
Главное за 21 октября ⟩ ВНЖ для россиян и белорусов, ДТП со школьником в Кенгарагсе и интервью с участницей Мiss Universe
Новости Латвии:
В конце сентября вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие ужесточение условий выдачи первичных и повторных временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси. Что это значит и кого именно они коснутся? Разбирается RUS TVNET.
Латвия не станет давать убежище бегущим от мобилизации в России и будет проверять граждан РФ на политические взгляды при продлении вида на жительство (ВНЖ), заявил в интервью "Настоящему времени" министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Учебный год начался в прошлом месяце, однако школьники по-прежнему забывают важные правила дорожного движения, пересекая улицу там, где нельзя. Утром в среду, 19 октября, 14-летнего мальчика сбила машина.
В надежде на то, что в ходе следствия она не будет признана виновной, женщина ищет поддержки людей. В полиции начат процесс по поводу аварии в Пурвциемсе, однако показания водителей обоих пострадавших автомобилей резко отличаются.
15 октября жители дома по улице Руденс, 12, в Плявниеках увидели свой подъезд обезображенным - неизвестные разрисовали его буквами Z - символом военного вторжения России в Украину. Надписи появились на дверях в подъезд, стенах, дверях лифта, окнах и потолке. Также вандалы повредили кнопку лифта. RUS TVNET узнал, что уже к вечеру понедельника подъезд был отмыт, а также уточнил, кому придется за это платить.
За рубежом:
Глаза, сияющие от восторга и садистской радости, - так можно описать атмосферу российских пропагандистских передач прошлой недели. Персонал, обслуживающий идеологию Кремля, не стеснялся выражать свое восхищение разрушением украинской инфраструктуры в результате массированных ракетных ударов, нанесенных Россией 10 октября по украинским городам, в том числе Киеву, подчеркивая, что все российское общество давно ожидало такой акции, особенно после взрыва Крымского моста 8 октября.
Что планирует Россия, ведя почти еженедельные обстрелы украинских энергообъектов, и к каким последствиям это приведет?
После заявления об отставке премьер-министра Лиз Трасс в Консервативной партии Великобритании снова разворачивается борьба за лидерство. Высокопоставленные тори начали активно заручаться поддержкой однопартийцев, и наиболее вероятными претендентами на пост главы партии и руководителя правительства, по мнению экспертов, являются бывший премьер-министр Борис Джонсон, бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордаунт.
Интересное чтиво:
"Это не только про красивое лицо, макияж, прическу и платья! Девушка должна быть многогранная, многосторонняя, развиваться и помогать другим людям", - рассказывает онлайн-журналу KLIK Кате Алексеева, которая представит Латвию на "самом престижном конкурсе красоты".
На киноэкранах Латвии - остросоциальная драма Линды Олте "Сестры" о жизни воспитанников рижских детских домов. Фильм изначально задумывался как документальный, однако и в игровом виде не потерял реализма, так как основан на рассказах детей из детдомов, их сотрудников, приемных семей, а также женщин, которые не смогли самостоятельно заботиться о своих детях. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" с фильмом ознакомился и разобрался, чего в нем больше - чистой "социалки" или живой человеческой истории.
Многие, кто в последние недели проезжал мимо развалин Бауского замка, задавались вопросом, что происходит в парке замка. На этой неделе, в преддверии праздника Хэллоуин, там открыл свои двери грандиозный "Парк ужасов" с более чем 250 страшными объектами.
Помните легендарного баскетболиста "Чикаго Буллз" Денниса Родмана? Сегодня речь пойдет о его дочери, которая также связала свою жизнь со спортом, став успешной футболисткой.
В конце октября и в ноябре температура воздуха в Латвии ожидается в основном выше нормы, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
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